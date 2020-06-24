النظام الطبي في أمريكا تحت حصار كورونا.. زيادة 101 % بـ مرضى الوباء

حالة من الاضطراب صارت فيها المستشفيات الأمريكية بعدما وصلت إلى مستويات قياسية من الخروج عن السيطرة بفعل فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.









في ميامي، تم الإبلاغ عن امتلاء كامل للمستشفيات، بزيادة بنسبة 101% لمرضى Covid-19 خلال الـ 15 يومًا الماضية.









ولا تعلن ولاية فلوريدا العدد الإجمالي لحالات Covid-19 اليومية في الولاية.









وتظهر ميامي ديد ، وهي المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولاية والتي تضم 2.71 مليون شخص ، أن عدد اختبارات Covid-19 الإيجابية قد زاد بمعدل 35 كل يوم خلال الأسبوعين الماضيين ، وفقًا للبيانات التي جمعها الباحثون في جامعة فلوريدا الدولية .









ووجد الباحثون أيضًا أن الاستشفاء وزيارات العناية المركزة بدأت تتزايد على مدار الأسبوعين الماضيين.









وإلى جانب ارتفاع الحالات ، يقول الباحثون ، إن هذا يشير إلى زيادة وانتشار المرض.









ويحذر مراقبون من أن قدرة المستشفيات وعدد وحدات العناية المركزة ، صارت لا تستطيع تحمل المزيد.









وتحتاج أنظمة المستشفيات في أريزونا إلى وضع خطط للطوارئ بسبب الزيادة في حالات Covid-19 الجديدة ، وفقًا لخبير في الصحة.









وتوقع ويل همبل ، المدير التنفيذي لجمعية أريزونا للصحة العامة ، أن تدخل مستشفيات الولاية إلى وضع الامتلاء الكامل المفاجئ بحلول الرابع من يوليو.







