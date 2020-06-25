عندي انفصام في الشخصية.. شمس تثير الجدل باعترافات مثيرة | تفاصيل

أثارت الفنانة شمس الكويتية حالة من الجدل بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، اعترفت فيه بأنها تعشق أحذيتها أكثر من علاقاتها الرومانسية، وأنها تعانى من انفصام فى الشخصية وسعيدة بذلك.

وقالت شمس الكويتية في الفيديو، "أنا اعشق نعالى واحذيتى كثيرا واعتبرهم حبى الاول والاخير ويمكن ان اقول احب احذيتى اكثر من علاقتى العاطفية وهى حقيقة".





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و أضافت شمس الكويتية "أنا فى الفترة المقبلة سأعود الى عملى كمطربة من خلال تحضيرى الى البوم مصرى بعنوان "شيزوفرينا" وهى الاسم يعبر عنى كثيرا حيث اننى اعانى بالفعل من الانفصام فى الشخصية وسعيد بهاذا الامر واتعامل معه دون ازعاج".





يذكر أن شمس الكويتية أثارت حالة من الجدل الواسع منذ أيام قليلة بسبب فيديو لها آخر عن أسباب طلاقها وانفصالها عن أزواجها، مؤكدة أن علاقتها كانت تبنى على المظاهر من حيث التمتع بالسيارات والمال والشهرة ولا تفكر فى شيء آخر.