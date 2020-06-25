مواعيد مباريات اليوم الخميس 25 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الخميس، 25-6-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية أبرزها الدوري الانجليزي والدوري الإسباني





وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي





فريق بيرنلي X فريق واتفورد – 7:00 مساءا – beIN Sports HD 2

فريق ساوثهامبتون X فريق أرسنال – 7:00 مساءا – beIN Sports HD 1

فريق تشيلسى X فريق مانشستر سيتى – 9:15 مساءا – beIN Sports HD 2





مواعيد الدوري الإسباني



