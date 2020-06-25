هوندا توقف إنتاج سيارتها «سيفيك»

تم تقديم هوندا سيفيك الأصلية في السوق الياباني عام 1972 وحققت السيارة نجاح كبيرا عالميا لم تحققه رواجا مماثلا في السوق المحلي.



هذا الأمر دفع هوندا لوقف الموديل كليا من اليابان في 2010 قبل عودته مجددا في 2017 للجيل العاشر وعلى ما يبدو أن هوندا ستعاود من جديد إيقاف سيفيك سيدان في اليابان لضعف الطلب حيث انها باعت 1.619 نسخة فقط من الموديل العام الماضي.



ولم تكتفي هوندا بإيقاف سيفيك في اليابان فقط بل ستوقف الإنتاج المحلي أيضا علما بأن الشركة تعمل على إنتاج نسخ جديدة للسيفيك بجميع فئاتها .



وبالفعل ظهرت تايب آر الرياضية في صور تجسسية مؤخرًا، مع توقعات بتزويدها بمحرك هجين بقوة تتعدى 306 حصان وعزم 400 نيوتن.متر.



الجدير بالذكر ان الشركة اليابانية استأنفت الإنتاج في مصانع للسيارات والدراجات البخارية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى دول أخرى بعد أن تعرضت لما يشتبه به في أنه هجوم إلكتروني.



وقال المتحدث إن هذه الهجمات المشتبه بها تأتي بعد فتح هوندا لمصانعها للتجميع في أمريكا الشمالية وذلك بعد إغلاق مصانع في أواخر مارس وفقا لقواعد مرتبطة بفيروس كورونا والبقاء في المنازل .

