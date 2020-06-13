AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

هوندا تستأنف إنتاج سياراتها بعد الهجوم الإلكتروني

السبت 13/يونيو/2020 - 09:53 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
أكدت متحدث باسم هوندا موتور أن الشركة اليابانية استأنفت الإنتاج في مصانع للسيارات والدراجات البخارية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى دول أخرى بعد أن تعرضت لما يشتبه به في أنه هجوم إلكتروني.

وقال المتحدث إن هذه الهجمات المشتبه بها تأتي بعد فتح هوندا لمصانعها للتجميع في أمريكا الشمالية وذلك بعد إغلاق مصانع في أواخر مارس وفقا لقواعد مرتبطة بفيروس كورونا والبقاء في المنازل .

كما أكد المتحدث أن شركة صناعة السيارات اليابانية استأنفت إنتاج السيارات في مصنعها الرئيسي بولاية أوهايو الامريكية والذي ينتج طرازات مثل سي.أر-في إس.يو.في كروس أوفر وأكورد سيدان.

وأكد المتحدث أن المعلومات الشخصية لعملائنا لم تتأثر" لكنه أحجم عن التعقيب على أي تأثير على الإنتاج.

وأوضح أن مصنعا آخر للسيارات في تركيا ومصانع للدراجات البخارية في الهند والبرازيل كانت جاهزة كما بدأت بالعمل بينما 

 كما أن الهجوم المشتبه به هو الثاني على الشبكة العالمية لهوندا بعد أن أجبرها فيروس (واناكراي) على وقف الإنتاج لمدة يوم واحد في مصنع محلي في 2017.

Advertisements

ترشيحاتنا

أشرس من كورونا.. مرض ليجيونيلا | هل يشكل خطرا على العالم؟ طبيب يجيب

الصحة العالمية: لقاح أوكسفورد دخل المرحلة الثالثة من التجارب.. فيديو

طبيب يحذر من ارتداء الكمامة لفترات طويلة.. فيديو

بعد وفاة مريض سوداني.. إقالة مدير مستشفى المطرية التعليمي من منصبه وإحالته للتحقيق العاجل

بطولة محمد رمضان.. عمل فني عن قصة حياة الراحل أحمد زكى

رسميا.. الزمالك يعلن تجديد عقد باتريس كارتيرون.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير مستشفى حميات إمبابة يكشف عن تأثير فيروس كورونا على الكبد

بفستان محتشم.. نسرين طافش تتألق بإطلالة جديدة

بالأسود المنقط.. هند عبد الحليم تتألق بإطلالة أنيقة