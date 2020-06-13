هوندا تستأنف إنتاج سياراتها بعد الهجوم الإلكتروني

أكدت متحدث باسم هوندا موتور أن الشركة اليابانية استأنفت الإنتاج في مصانع للسيارات والدراجات البخارية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى دول أخرى بعد أن تعرضت لما يشتبه به في أنه هجوم إلكتروني.





وقال المتحدث إن هذه الهجمات المشتبه بها تأتي بعد فتح هوندا لمصانعها للتجميع في أمريكا الشمالية وذلك بعد إغلاق مصانع في أواخر مارس وفقا لقواعد مرتبطة بفيروس كورونا والبقاء في المنازل .





كما أكد المتحدث أن شركة صناعة السيارات اليابانية استأنفت إنتاج السيارات في مصنعها الرئيسي بولاية أوهايو الامريكية والذي ينتج طرازات مثل سي.أر-في إس.يو.في كروس أوفر وأكورد سيدان.





وأكد المتحدث أن المعلومات الشخصية لعملائنا لم تتأثر" لكنه أحجم عن التعقيب على أي تأثير على الإنتاج.





وأوضح أن مصنعا آخر للسيارات في تركيا ومصانع للدراجات البخارية في الهند والبرازيل كانت جاهزة كما بدأت بالعمل بينما





كما أن الهجوم المشتبه به هو الثاني على الشبكة العالمية لهوندا بعد أن أجبرها فيروس (واناكراي) على وقف الإنتاج لمدة يوم واحد في مصنع محلي في 2017.



