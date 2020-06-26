العين فلقت الحجر.. حادث خطير لرجل بعد ثوان من احتفال زملاء عمله بسيارته الجديدة .. فيديو





وقف زملاؤه يصورون اللحظة التي سينطلق فيها بسيارته من فولكس فاجن طراز "جيتا"، وقد جلس خلف عجلة القيادة واصفًا من نفسه، بينما زين زملائه السيارة بطوق مو الورد.





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فلم يخطو الرجل إلا خطوتين بالسيارة لترتطم بالجدار في حادثة اصطدام خطير ثم تنقلب رأسًا على عقب وهو بداخلها. وبمجرد أن شغل سيارته وبدأ في القيادة أطلق زملائه تصفيقًا حارًا بمجرد رؤية السيارة تتحرك، وهنا وقعت الكارثة وحلت عليه اللعنة الوظيفية،





كما تداول رواد موقع التغريدات تويتر المقطع في سخرية، حيث علق أحد المغردين قائلًا: "كويس انقلب في الحارة قبل ما يمسك الطريق السريع" بينما حذر الآخرون من قوة العين والحسد.





هندي من ولاية (تاميل نادو) اشترى سيارة فولكس واجن جديدة وكان سعيد بها جدًا واحتفل موظفو الوكالة بالتصفيق لحظة قيادته لها...



قادها مدة 8 ثوانٍ فقط وصدم بوابة الوكالة وانقلبت به.



لم يُصب أحد بأذى في هذه الحادثة.pic.twitter.com/AIlZD55RuJ — إيـاد الحمود (@Eyaaaad) June 20, 2020