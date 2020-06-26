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سيارات

العين فلقت الحجر.. حادث خطير لرجل بعد ثوان من احتفال زملاء عمله بسيارته الجديدة .. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:47 ص
حادث سيارة
حادث سيارة
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عزة عاطف

أراد رجل هندي الاحتفال مع زملائه في العمل بسيارته الرائعة الجديدة، لكن "يا فرحة ما تمت" فأثناء أداؤه اسعراضًا أوليًا لقدرات السيارة انقلبت به لتثبت أن "العين فلقت الحجر".

وقف زملاؤه يصورون اللحظة التي سينطلق فيها بسيارته من فولكس فاجن طراز "جيتا"، وقد جلس خلف عجلة القيادة واصفًا من نفسه، بينما زين زملائه السيارة بطوق مو الورد.

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وبمجرد أن شغل سيارته وبدأ في القيادة أطلق زملائه تصفيقًا حارًا بمجرد رؤية السيارة تتحرك، وهنا وقعت الكارثة وحلت عليه اللعنة الوظيفية، فلم يخطو الرجل إلا خطوتين بالسيارة لترتطم بالجدار في حادثة اصطدام خطير ثم تنقلب رأسًا على عقب وهو بداخلها.

كما تداول رواد موقع التغريدات تويتر المقطع في سخرية، حيث علق أحد المغردين قائلًا: "كويس انقلب في الحارة قبل ما يمسك الطريق السريع" بينما حذر الآخرون من قوة العين والحسد.

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