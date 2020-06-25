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تعليم

رئيس مدينة بلبيس يتابع دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان الامتحانية.. صور

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:05 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

تابع اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية يرافقة عصام عبد اللطيف نائب رئيس المركز انتظام دخول طلبه وطالبات الثانوية العامة إلى لجانهم الأمتحانية لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

 

وأكد رئيس المدينة انه حرص علي متابعة مدى الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ومتابعة الرعاية الطبيه المقدمة للطلبة في إطارالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


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فيما شهدت محيط لجان أمتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية حالة من الهدوء والتنظيم وتكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من أنتشار فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى إقامة ممرات أمنة أمام المدارس لمنع تزاحم أولياء الأمور. 

 

ومن جانبه فقد أكد "رمضان عبد الحميد" وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد عدم وجود اي شكاوي او مشاكل إلى الآن وانتظام وصول الأوراق الأمتحانية ووصول جميع المراقبين والملاحظين الي اللجان وإجراء أعمال التطهير والتعقيم للوقاية من أنتشار فيروس كورونا المستجد.

 

ويؤدي 44 ألفا و788 طالبا وطالبة لأداء امتاحانات الثانوية العامة مقسمين إلى 17 ألفا و 564 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و20 ألفا و122 طالبا وطالبة بشعبة العلمي علوم و7 آلاف و102 طالب وطالبة بشعبة العلمي رياضة وذلك أمام 162 لجنة.

رئيس مدينة بلبيس يتابع دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان الامتحانية.. صور
رئيس مدينة بلبيس يتابع دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان الامتحانية.. صور
رئيس مدينة بلبيس يتابع دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان الامتحانية.. صور
رئيس مدينة بلبيس يتابع دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان الامتحانية.. صور
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