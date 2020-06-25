غرفة لكل طالب ووجبات مغلفة.. 30 يونيو مدن المنيا الجامعية تستقبل الطلاب

أكد الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا خلال اجتماع مجلس الجامعة أن تسكين المدن الجامعية سيبدأ اعتبارا من 30 يونيو الجارى للطلاب المغتربين ممن كانوا مُقيمين بالمدن منذ بداية العام، وذلك قبل يوم واحد من بدء الامتحان لكل فرقة نهائية حسب الجداول المعلنة، مع التزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية.





وذلك بإقامة طالب واحد في غرفته المُخصصة له، والالتزام بالتعقيم بالبوابات وقياس درجة الحرارة قبل الدخول والخروج دوريًا، وتوفير غرف للعزل بالمدن لمن يشتبه إصابتهم، هذا إلى جانب توفير وجبات غذائية مغلفة تصل إلى الطلاب بمقار غرفهم، ويتم التسجيل وحجز التغذية ومعرفة رقم غرف الإقامة للطلاب إلكترونيا للتوجه إليها مباشرة.





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وكلف رئيس الجامعة، الأطقم الطبية بالإدارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة، بالمرور بشكل دوري خلال الامتحانات على الطلاب باللجان وبالمدن الجامعية للاطمئنان عليهم، وقياس درجات الحرارة، والإشراف وتجهيز غرف للعزل بكل كلية لاستخدامها عند الضرورة.





وأوضح رئيس الجامعة أن للطالب الذي لا يرغب في أداء الامتحانات لهذا الفصل، نظرًا للظروف الراهنة عليه التقدم بطلب اعتذار قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات، أو أثنائها، لتؤجل له إلى دور نوفمبر، على أن يكون الاعتذار في هذه الحالة عن أداء كل الامتحانات لجميع المقررات الدراسية للطالب في الفصل الدراسي الثاني، أما بالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها في أي وقت، وفى كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبًا.





وبالنسبة للطلاب الوافدين قرر مجلس الجامعة، أنه يجوز لطلاب السنوات النهائية من الوافدين الموجودين في الخارج وعدم تمكنهم من الحضور امتحانهم فى أول انعقاد يلي حضورهم عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوي، على أن تجرى وفقًا للسعة الاستيعابية للحرم الجامعي وبما يُحقق الشروط الاحترازية المعتمدة من مجلس الجامعة.





وفي إطار حرص الجامعة على مصلحة وسلامة الطلاب الخريجين للتقدم لأداء الخدمة العسكرية، ناقش المجلس آليات تنظيم استخراج شهادات التخرج لطلاب الفرق النهائية، وذلك بعد مد العام الجامعي لهذا العام إلى 15 /9 /2020، وإعطاء فرصة للطلاب لاستخراج شهادات التخرج اعتبارا من 1 /9 /2020 حتى 15 /9 /2020 وفقًا لجداول تقرها الكليات بالتبادل بين الطلاب، ويتم طلبها وتسديد رسومها إلكترونيًا منعًا للزحام وجاهزيتها للتسليم مباشرة دون انتظار الطلاب.