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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تويتر يحظر حساب مجموعة هاكرز سربت سجلات الشرطة.. وميزة ذكية لتحسين عمر بطارية سماعات آيربودز بنظام iOS 14

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


أطلقت شركة آبل Apple الأمريكية، ميزة جديدة ضمن نظام التشغيل iOS 14، مخصصة لسماعات الأذن اللاسلكية الشهيرة AirPods، والذي تم الإعلان عنه رسميا خلال اليومين الماضيين من خلال مؤتمر أبل السنوي للمطوريين WWDC 2020.


حظر موقع التدوينات المصغرة تويتر Twitter، مجموعة هاكرز نشرت سجلات من 200 قسم للشرطة، وأزالت الشركة المالكة للمنصة حساب الإنكار الموزع للأسرار DDoSecrets، وفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني.


أفاد تقرير نشره موقع "techcrunch" التقني، بأن شركة آبل Apple الأمريكية، استحوذت على Fleetsmith، وهى شركة ناشئة متخصصة في صناعة الأدوات التي تساعد الشركات نشر أجهزة آبل للعمال.


ظهرت تسريبات جديدة حول هاتف سامسونج القابل للطي القادم Galaxy Fold 2، والذي من المقرر الإعلان عنه بشكل رسمي في 5 من شهر أغسطس القادم، واليوم تكشف صور مسربة عن تصميم جهاز الشركة الكورية المرتقب.


زعمت إدارة ترامب أن الشركات الصينية الكبرى، بما في ذلك عملاقة معدات الاتصالات هواوي Huawei، وشركة المراقبة بالفيديو Hikvision، خاضعة لسيطرة الجيش الصيني، مما يعرضها للعقوبات المالية الأمريكية الجديدة.
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