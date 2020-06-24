أبل تعلن عن بعض ميزات أندرويد في نظامها الجديد iOS 14

بعد أشهر من التسريبات والتوقعات، كشفت شركة أبل Apple ، أخيرًا عن مزايا نظام التشغيل الأحدث التابع لها iOS 14، وذلك من خلال حدث أقيم عبر الإنترنت اليومين الماضيين.









وكعادة أبل في مؤتمرها السنوي، أعلنت الشركة الأمريكية عن المزايا والأدوات الجديدة التى يأتي بها نظام التشغيل iOS 14.









أ من خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2020 ، عن أحدث إصدار من نظامها التشغيلي iOS 14، والذي يجلب العديد من الميزات والأدوات، ولكن هذا العام يضم نظم التشغيل التابع لآبل بعض المزايا الفريدة وأخرى مستوحاة من نظام وبحسب ما ذكره موقع "iphonehacks"، أعلنت بل من خلال مؤتمر المطورين السنوي، عن أحدث إصدار من نظامها التشغيلي iOS 14، والذي يجلب العديد من الميزات والأدوات، ولكن هذا العام يضم نظم التشغيل التابع لآبل بعض المزايا الفريدة وأخرى مستوحاة من نظام أندرويد الشهير.

















وفيما يلي نستعرض بعض ميزات نظام التشغيل الجديد iOS 14، والتى أعلنت عنها أبل خلال مؤتمر WWDC 2020:





1. ميزة مكتبة التطبيقات:

قامت أبل Apple بتطوير ميزة جديدة للشاشة الرئيسية، وهي مكتبة التطبيقات "App Library" والتي تعمل على تنظم وتصنيف تطبيقاتك في مجموعات وقوائم بناء على الفئة، حيث يمكن لمستخدمي نظام iOS 14 ، إخفاء التطبيقات من شاشة الهاتف الرئيسية. وهذا مشابه لميزة درج التطبيقات "App Drawer" في نظام أندرويد.









2. إخفاء صفحات الشاشة الرئيسية:

ستظهر مكتبة التطبيقات في نهاية قائمة التطبيقات على الشاشة الرئيسية، وباستخدام نظام iOS 14، يمكنك إخفاء الصفحات الرئيسية والاحتفاظ بصفحة واحدة ومكتبة التطبيقات فقط لسهولة الوصول إليها.









3. أفضل الاقتراحات في مكتبة التطبيقات:

بناءً على استخدامك، ستقترح عليك المجموعات الموجودة في مكتبة التطبيقات، التطبيقات الأكثر استخداما والتى ستظهر في المقدمة، لذلك سيكون من السهل على المستهلكين إلقاء نظرة عليها واستخدامها.









4. ميزة البحث في مكتبة التطبيقات:

تقدم أبل Apple، شريط بحث في الجزء العلوي في مكتبة التطبيقات، حيث يمكنك استخدامه للبحث بسرعة عن تطبيق وفتحه، بدلا من التمرير بين التطبيقات للعثور عليه، وسيعرض شريط البحث التطبيقات في عرض القائمة.









5. عناصر تحكم بالشاشة:

أضافت أبل دعما جديدا لعناصر التحكم بالشاشة، حيث يأتي نظام iOS 14 بأكبر تغيير في الشاشة الرئيسية لهواتف آيفون، حيث تتضمن الشاشة الرئيسية عناصر تحكم Widgets جديدة تسمح لك بتخصيص واجهة الهاتف، والوصول بسرعة إلى وظائف معينة.









6. واجهة مستخدم جديدة للمتصل:

هي أداة مستوحاة من أندرويد Android، حيث صممت أبل Apple واجهة مستخدم جديدة للمتصل لا تعرض سوى إشعار بانر صغير في الأعلى مع اسم المتصل وزري الإنهاء أو الرد، لم يعد يستغرق واجهة المستخدم بأكملها.









7. ميزة صورة داخل صورة:

أعلنت أبل عن ميزة جديدة في نظام "iOS 14" تسمى صورة داخل صورة، تسمح للمستخدمين بمشاهدة مقطع الفيديو أثناء استخدام تطبيقات أخرى، حيث يعمل الفيديو في نافذة صغيرة في أي مكان من الشاشة الرئيسية، كم يمكن للمستخدمين إخفاء مشغل PiP في شريط جانبي.









8. تغيير المتصفح الافتراضي وتطبيق البريد الإلكتروني:

مع الضغط المتزايد من المستخدمين والمنظمين، أضافت أبل Apple، أخيرا القدرة على تغيير المتصفح الافتراضي وتطبيق البريد الإلكتروني على iOS 14، حيث سيتمكن مستخدمو آيفون من اختيار المتصفح المفضل لديهم وتطبيق البريد الإلكتروني دون التقيد بالتطبيقات الخاصة بأبل.









9. واجهة المستخدم المدمجة Siri:

قبل الإعلان عن iOS 14، كانت واجهة مستخدم Siri الافتراضية تستخدم الشاشة كاملة للاستماع والرد على سؤال المستخدم، والآن، سيظهر Siri بأيقونة ملونة جديدة أكبر تظهر عند استدعاء المساعد الرقمي، والتى ستظهر على شكل دائرة جديدة فوق واجهة مستخدم iOS العادية.









10. ميزة مقاطع التطبيق App Clips:

أضافت أبل في نظام iOS 14، ميزة جديدة تسمى مقاطع التطبيق App Clips تتيح للمستخدمين الوصول إلى مقتطفات صغيرة من التطبيقات بسرعة، دون الحاجة إلى تنزيلها من المتجر.