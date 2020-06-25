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تعليم

ألسن عين شمس تدشن سلسلة دورات تدريبية متخصصة أون لاين

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:59 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت أ.د.سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، تدشين حدة رفاعة للبحوث و تنمية المعلومات اللغوية و الترجمة، التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، سلسلة جديدة من الدورات التدريبية المتخصصة في المجالات المتنوعة أون لاين.

، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية، و إشراف د.أماني حلمي توما مدير الوحدة.

وأوضحت  أن الدورات هي: دورة في الترجمة القانونية اللغة الإنحليزية من و إلى العربية، دورة في الترجمة العامة في اللغة الإنجليزية من و إلى العربية، دورة في الترجمة القانونية باللغة الألمانية من و إلى العربية، دورة Catools، دورة TOEFL ، دورة في تكنولوجيا الترجمة الشفهية، دورة في القواعد العامة للغة الألمانية، دورة الترجمة في  اللغة الروسية من و إلى العربية، دورة في الترجمة التقنية العامة للغة الإنجليزية، دورة في الترجمة العامة للغة الفرنسية من و إلى العربية، دورة   IELTSباللغة الإنجليزية، دورة في كيفية استخدام wikipedia، دورة في ترجمة الأفلام باللغة الإنجليزية، دورة في الترجمة القانونية في اللغة الإسبانية، دورة في الترجمة الإعلامية،دورة في فن الإلقاء و الكتابة باللغة العربية الفصحى، دورة مكثفة في التسويق الرقمي، و دورة مكثفة في السياحة و الفندقة.

 وللمزيد من المعلومات و التسجيل يرجى التوجة إلى مقر الوحدة بالدور الأرضي بالكلية.
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