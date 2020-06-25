لحظة خروج طلاب الثانوية العامة من لجان مدارس الوراق.. فيديو

انتهى طلاب الصف الثالث الثانوى اليوم الخميس ثانى أيام الامتحانات فى مدرسة الوراق الثانوية بنات من أداء الامتحانات النهائية، لمادة اللغة الأجنبية الأولى وقامت مديرية التربية والتعليم بتجهيز وتعقيم اللجان الامتحانية والاستراحات المجهزة لأعمال اإمتحانات الثانوية العامة 2020.





وكان الطلاب يتوافدون على أداء الامتحان متخذين كل الإجراءات الإحترازية، حيث ارتدوا الكمامات وراعوا المسافات المتفق عليها.





وتم تفرقة الطلاب على اللجان فى نظام حيث استغرق الأمر ساعتين للحفاظ على النظام وعدم اختلاط فى وسط من التعقيم الدائم كل فترة قصيرة.





وسيطرت الشرطة على المسافات الكافية بين الطلاب ومتعت تزاحم أولياء الأمور أمام المدرسة حيث كانوا سببًا لعرقلة الطلاب أثناء خروجهم.





فيما اتبعت إدارة المدرسة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات، واتخاذ جميع الإجراءات لتعقيم اللجان دوريا والاستراحات الخاصة بالمعلمين.





جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.





وقد حددت وزارة التربية والتعليم زمن الامتحان بمدة 3 ساعات، تبدأ رسميا في تمام العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الواحدة ظهرا.





ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يخوضون امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم، الخميس، 667 ألفا و315 طالبا/ طالبة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد لجان السير 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد اللجان الفرعية: 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.





ويعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى الذي سيمتحنه الطلاب اليوم، هو الامتحان الثاني في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث امتحن الطلاب اللغة العربية يوم الأحد الماضي.