AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الدقهلية :تحصين 268 ألف رأس ماشية وأغنام منذ أبريل

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:38 م
محافظ الدقهلية :تحصين
محافظ الدقهلية :تحصين 268 ألف رأس ماشية واغنام منذ أبريل
Advertisements
همت الحسينى
اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها من خلال توفير التحصينات اللازمة وتحصين 268 رأس من الماشية والاغنام منذ أبريل الماضي وحتى اليوم. 

 وأكد محافظ الدقهلية على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وتكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة حفاظا على صحتهم وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

وأوضح مختار أن حملات التحصين ضد أمراض الماشية والاغنام لم تتوقف بالرغم من المرحلة التي نمر بها منذ أزمة فيروس كورونا إلى جانب قيام مديرية الطب البيطري بحملات التطهير اليومية في مختلف القطاعات بالمحافظة. 

من جانبه اكد الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري أنه خلال الفترة من أبريل حتى يونيو الجاري تم تحصين 142 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع واستكمال تحصين 126 ألف رأس من الأغنام ضد الجدري. 

وأوضح المنجي ان فرق الطب الوقائي البيطرية تقوم بالتحصين بعيدا عن المنازل والمناطق التي يوجد بها اشتباهات أو القرى التي تم حجرها حفاظا علي العاملين المكلفين بالتحصين وحماية اصحاب الحيوانات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحصين 189 ألفا و 142 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في المنوفية

محافظ الدقهلية: تحصين 110 آلاف رأس ماشية منذ أبريل حتى يونيو

بيطرى المنوفية: تحصين 227 ألفا و755 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية حتى الآن

ترشيحاتنا

بدون مكياج.. ياسمين صبري تشعل الـ سوشيال ميديا بصورة على الشاطئ

المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس: السبب خلافات أسرية

بعد إصابة 11 لاعبا.. هل تستعين الجبلاية بالتجربة الإنجليزية لإنقاذ الموسم؟

قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة.. مستند

مصاب بجلطة في المخ.. أشرف زكي يكشف لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف

بواقع 3 جنيهات.. رسوم جديدة على أسعار تبغ الشيشة والسجائر.. تفاصيل

AdvertisementS

في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. الذهب ينخفض عن ذروة 8 سنوات

قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة.. مستند

صدى البلد يكشف حقيقة مفاوضات ألميريا الإسباني مع طاهر محمد نجم المقاولون

ولادة وخناقة ومرضى في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم.. وعمليات التعليم ترصد 16 حالة غش بالموبايل في امتحان اللغة الإنجليزية.. والتعليم تشكر الأمن والمحافظين على تعاونهم الملحوظ

رئيس الوزراء: شعرت بالفخر بعد ما شاهدته من استعداد وكفاءة لوحدات القوات المسلحة

الحكومة: غلق الشواطئ ومنع الأفراح.. وصالات الألعاب تستقبل الرواد من 6 صباحا لـ 9 مساءً

خبير وبائيات يشرح بالنسب.. هل اقتربت معدلات الإصابة بـ كورونا في مصر من الانخفاض؟

طالبة تعاني من آلام الولادة في إحدى لجان الثانوية العامة بالعجوزة

بدون مكياج.. ياسمين صبري تشعل الـ سوشيال ميديا بصورة على الشاطئ

تداول امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 عبر صفحات الغش

رئيس الوزراء يحدد مواعيد استقبال رواد الأندية ومراكز الشباب والجيم .. تعرف عليها

التعليم تضبط الطلاب المتورطين في تصوير ونشر امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 وتطبق عليهم القانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تكاليف.. 5 أطعمة ومشروبات تقضى على التهاب الأنف

لو بتعاني من آلام الظهر.. 3 أعشاب طبيعية تخلصك منه في ثوان

البعد عن الغوامق .. ألوان موضة صيف 2020