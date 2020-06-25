محافظ الدقهلية :تحصين 268 ألف رأس ماشية وأغنام منذ أبريل

اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها من خلال توفير التحصينات اللازمة وتحصين 268 رأس من الماشية والاغنام منذ أبريل الماضي وحتى اليوم.





وأكد محافظ الدقهلية على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وتكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة حفاظا على صحتهم وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.





وأوضح مختار أن حملات التحصين ضد أمراض الماشية والاغنام لم تتوقف بالرغم من المرحلة التي نمر بها منذ أزمة فيروس كورونا إلى جانب قيام مديرية الطب البيطري بحملات التطهير اليومية في مختلف القطاعات بالمحافظة.





من جانبه اكد الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري أنه خلال الفترة من أبريل حتى يونيو الجاري تم تحصين 142 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع واستكمال تحصين 126 ألف رأس من الأغنام ضد الجدري.



