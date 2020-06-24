بجدول زمني محدد.. محافظ الدقهلية: رفع كفاءة الشوارع بجميع المناطق

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا اليوم الأربعاء للوقوف على الموقف التنفيذى للشوارع والطرق بالمحافظة.





حضره اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة والعميد ممدوح الحصى مدير الإدارة العامة للمرور والمهندس عبد الحميد المصري مدير مديرية الطرق.





وشدد محافظ الدقهلية على أنه لن يسمح بالتقصير في رفع كفاءة أي شارع أو منطقة، مشيرا إلى أن جميع المناطق لها نفس الأهمية والحق في التطوير ولكن وفقا لأولويات العمل، مؤكدا أنه لن يقبل بتشويه المظهر الجمالي للدقهلية تحت أي ظرف.





وأمر محافظ الدقهلية بسرعة الانتهاء من تطوير وأعمال الرصف بشارع الدراسات بالمنصورة؛ لأنه شارع حيوي ومهم وتقع به كلية يأتي إليها الطالبات من كل دول العالم.



