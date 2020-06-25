الرئيس الأريتري يزور السودان من أجل تطوير العلاقات الثنائية

وصل إلى مطار الخرطوم، اليوم الخميس، الرئيس الأريتري، أسياس أفورقي، حيث كان في استقباله، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وعدد من المسئولين بمجلسي السيادة الإنتقالي والوزراء.





وتستغرق زيارة الرئيس الأريتري إلى السودان 3 أيام، يجري خلالها مباحثات مع رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو.





وقالت وكالة الانباء السودانية إن الزيارة تتطرق إلى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك بما يخدم شعبي البلدين.



