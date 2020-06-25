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ثقافة

مواقع أبوظبي الثقافية تستقبل الزوار .. وتطبيق إجراءات صارمة للصحة والسلامة

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
بدأت مجموعة من المواقع الثقافية البارزة التي تديرها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في استقبال الزوار بعد الاغلاق الاحترازي خلال الأشهر الماضية، ضمن خطة تدريجية لعودة الحياة الطبيعية إلى الإمارة.

في المرحلة الأولى من الخطة أعيد أمس فتح كل من قصر الحصن، والمجمّع الثقافي ومتحف اللوفر أبوظبي في العاصمة، وفي العين أعيد فتح المساحات الخارجية في واحة العين، وكل من قصر المويجعي، وقلعة الجاهلي، ومتحف قصر العين.

تم اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية صارمة للصحة والسلامة في جميع هذه المواقع، وذلك تنفيذًا للمرحلة الأولى من الخطة الموضوعة لدعم عملية تعافي المجتمع بعد فترة الحجر الصحي.

وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالإنابة: "تشكل إعادة فتح مواقعنا الثقافية، خطوة بالغة الأهمية في مسيرة تعافي الإمارة. ويمكن للمجتمع أن يبدأ بالتعافي عقب فترة الحجر الصحي من خلال هذه الخطة التي نستهلها بإعادة فتح مجموعة مختارة من المواقع بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء في جميع هذه المواقع، مما يمنح الناس الثقة لارتياد وجهاتهم المفضلة مجددًا دون أي مخاوف أو قلق. مما لا شك فيه أن هذه الخطوة تدعم الجهود المبذولة لمساعدة الإمارة على التعافي بأسرع وقت ممكن، فقد أثبتت فترة الاغلاق أن الثقافة من أكثر الروابط التي حققت التواصل بين الناس رغم التباعد الاجتماعي".

وأضاف: "لقد أظهر مجتمعنا التزامًا وثباتًا هائلين على مدى الأشهر القليلة الماضية، حيث واجهوا الآثار المترتبة على الوباء ومختلف تأثيراته بشجاعة، ونتطلّع إلى مكافأة هذه الشجاعة في أقرب وقت ممكن والتفاعل معهم بشكل معتاد بعد تشغيل المواقع الثقافية بالكامل، لتقديم تجارب ثقافية ملهمة جديدة ومميزة".

يتعين على زوار قصر الحصن واللوفر أبوظبي حجز تذاكر الزيارة مسبقًا عبر الإنترنت، وتعمل معظم المواقع الثقافية وفق مواعيد جديدة من 10 صباحًا حتى 7 مساءً (من 2 ظهرًا حتى 7 مساءً أيام الجمعة). بينما يستقبل اللوفر أبوظبي زوّاره يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 6:30 مساءً، باستثناء أيام الاثنين عندما يكون المتحف مغلقًا.

وقد أعيد فتح المجمّع الثقافي؛ والذي يوفر محتوى ثقافيًا قيّمًا لا يقتصر على قاعات المعارض فقط، وإنما يتعداه إلى تقديم عروض الأداء عبر الإنترنت لاستكمال النتاج الفني للمجمّع الثقافي. ويستضيف المجمّع الثقافي حاليًا ثلاثة معارض فنية مميزة، بما فيها معرض "القصر الأحمر" للفنان الأمير سلطان بن فهد بن ناصر آل سعود، ومعرض "أرضية مشتركة" ومعرض "رحلة بين الكلمات".

يتم بث عروض أداء المجمّع الثقافي عبر الإنترنت، والتي تترافق مع عروض إضافية يقدمها كل من بيت العود، وبيركلي أبوظبي، والمرسم الحر، وبيت الخط، ومركز القطارة للفنون.

وفي منطقة العين، فتحت كل من واحة العين، وقصر المويجعي، وقلعة الجاهلي، ومتحف قصر العين أبوابها للزوار، وتشكل هذه المواقع منظومة هامة من المواقع التاريخية التي تعكس غني وتنوع المشهد الثقافي في إمارة أبوظبي.
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