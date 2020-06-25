مركز السيطرة على الأوبئة: 8% من الشعب الأمريكي أصيبوا بـ كورونا

أعلن مركز السيطرة على الأوبئة، اليوم الخميس، عن إصابة 8% من الشعب الأمريكي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





وأعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية تسجيل 34 ألفا و516 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى 751 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وذكرت شبكة، سي إن إن، الأمريكية، اليوم الخميس، أنه وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجامعة، بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة مليونين و381 ألفا و538 حالة بينها 121 ألفا و979 وفاة.





يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.