AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التنمية المحلية: تذليل كل العقبات أمام الطلاب أثناء امتحانات الثانوية

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:58 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية،  إن اللواء الوزير محمود شعراوي، كان حريصا على تقفد لجان امتحانات الثانوية العامة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وتوزيع الكمامات على الطلاب، لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا.


وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، ناشد أولياء الأمور، المتواجدين أمام مدرستي بهتيم الثانوية بنات والإعدادية بنات بشارع ١٥ مايو بحي شرق شبرا الخيمة، بعدم التزاحم أمام اللجان وتجنب التجمعات حفاظا على صحتهم.


مشيرا إلى أن وزير التنمية المحلية  كان حريصا في التأكد من تذليل كافة العقبات أمام الطلاب أثناء الامتحانات. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر إجراءات التنمية المحلية لتأمين امتحانات الثانوية العامة.. فيديو

بسبب تجهيزات امتحانات الثانوية.. محافظ المنيا يحٌيل مدير مدرسة بملوي للتحقيق.. فيديو وصور

انطلاق ماراثون الثانوية العامة وسط إجراءات مكافحة كورونا.. رئيس الوزراء يزور مجمع الملك فهد لتشجيع الطلاب.. مشاهد زحام اللجان تثير الجدل.. ووزير التعليم يصدر تعليماته لمنع التكدسات

محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة.. ويناشد أولياء الأمور بعدم التواجد في محيط اللجان

تفاصيل 6 جولات ميدانية لتنسيقية شباب الأحزاب بالمحافظات

رغم التحذيرات.. أهالي الطلاب يتجمعون بمحيط لجنة شبرا الثانوية قبل امتحان الإنجليزية.. صور

ترشيحاتنا

الحكومة: غلق الشواطئ ومنع الأفراح.. وصالات الألعاب تستقبل الرواد من 6 صباحا لـ 9 مساءً

الأمم المتحدة: التفاوض السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة

بسبب خلافات الجيرة .. شباب يحاولون حرق طفل بـ مولوتوف فى الغربية

بعد بحثها عن عريس.. فتاة الفيسبوك: عايزة اشتغل

إسكان النواب: على المواطنين التقدم للتصالح في مخالفات البناء.. فيديو

عملية تجميل تشوه وجه مراهقة وتجعلها مثارا للسخرية.. شاهد

AdvertisementS

الموت يفجع المخرج خالد يوسف .. تفاصيل

النادى يجرى تغييرات كبيرة.. الزمالك يوجه الشكر لمديرالتعاقدات

بعد عطل فني .. التضامن : عودة عمل موقع الاستعلام عن علاوات أصحاب المعاشات

مصرع 3 مدرسين وإصابة آخر في حادث أثناء عودتهم من مراقبة الثانوية العامة بالوادي الجديد

للإساءة لسمعة مصر.. وزير السياحة: إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق بالجيزة

على البحر.. غادة عبد الرازق بإطلالة جذابة برفقة زوجها

ولادة وخناقة ومرضى في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم.. وعمليات التعليم ترصد 16 حالة غش بالموبايل في امتحان اللغة الإنجليزية.. والتعليم تشكر الأمن والمحافظين على تعاونهم الملحوظ

الحمد لله..ابنة رجاء الجداوي: والدتى حالتها حرجة لكن فى وعيها

الأمم المتحدة: التفاوض السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة

رئيس الوزراء: شعرت بالفخر بعد ما شاهدته من استعداد وكفاءة لوحدات القوات المسلحة

بعد بحثها عن عريس.. فتاة الفيسبوك: عايزة اشتغل

خبير وبائيات يشرح بالنسب.. هل اقتربت معدلات الإصابة بـ كورونا في مصر من الانخفاض؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب تستفز الجمهور بهذه الاطلالة

بفستان بسيط.. منى فاروق تخطف الأنظار في أول ظهور بعد العودة لـ مصر

بعد بحثها عن عريس.. فتاة الفيسبوك: عايزة اشتغل