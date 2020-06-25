التنمية المحلية: تذليل كل العقبات أمام الطلاب أثناء امتحانات الثانوية

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن اللواء الوزير محمود شعراوي، كان حريصا على تقفد لجان امتحانات الثانوية العامة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وتوزيع الكمامات على الطلاب، لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا.









وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، ناشد أولياء الأمور، المتواجدين أمام مدرستي بهتيم الثانوية بنات والإعدادية بنات بشارع ١٥ مايو بحي شرق شبرا الخيمة، بعدم التزاحم أمام اللجان وتجنب التجمعات حفاظا على صحتهم.









مشيرا إلى أن وزير التنمية المحلية كان حريصا في التأكد من تذليل كافة العقبات أمام الطلاب أثناء الامتحانات.



