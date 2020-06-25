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أخبار العالم

إصابة مسؤول سعودي و4 من أفراد أسرته بفيروس كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:15 م
محافظ المندق
محافظ المندق
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ميـــس رضــا

أصيب مسؤول سعودي وأربعة من أسرته بفيروس كورونا المستجد وتم نقلهم إلى العزل الصحى لحين إجراء الفحوصات المطلوبة.

 

وحسب ما أوردته صحيفة سبق المحلية، فإن  محافظ المندق السعودية محمد بن معيض و4 من أفراد عائلته أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19، وتم نقل المحافظ إلى مستشفى الملك فهد، وذلك عقب تدهور حالته الصحية.

 

وقال نجله معيض: "أصيب والدي بفيروس كورونا المستجد وأصيب معه والدتي وشقيقي واثنتان من شقيقاتي، والجميع بصحة جيدة ولله الحمد، ويكملون الأسبوعين يوم الأحد القادم، هم في العزل المنزلي باستثناء والدي الذي ازدادت عليه الكحة مساء أمس الأربعاء؛ فتم نقله للعناية الخاصة بمستشفى الملك فهد، وبفضل الله حالته في تحسن".


ولليوم الثاني على التوالي، شهدت السعودية 41 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 1428 حالة وفاة.

 

وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا رصد 3372 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 3123 إصابة أمس الأربعاء و3139 إصابة الثلاثاء و3393 إصابة الاثنين و3379 إصابة الأحد).

 

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تم تسجيلها في السعودية 170649، بما في ذلك 51325 حالة نشطة، بينها 2206 مرضى في حالة حرجة.

 

ويأتي ذلك على خلفية استمرار انخفاض معدل الإصابات اليومية بكورونا في العاصمة السعودية الرياض حيث سجلت خلال اليوم الأخير 241 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، وهي تتخلف في قائمة المناطق السعودية التي يعود إليها أكبر عدد من الإصابات الجديدة، عن كل من الدمام (333 إصابة) ومكة المكرمة (331 إصابة) والهفوف (304 إصابات).

 

وأضاف معيض أن مصدر العدوى غير معلوم بشكل دقيق، حيث إنه كان يخرج في جولات ميدانية عدة بسبب عمله.

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