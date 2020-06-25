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رياضة

مليون مبروك للفرعون المصري.. إيهاب الكومي يهنئ محمد صلاح لتتويجه بالدوري الإنجليزي.. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:59 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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حسن العمدة
هنأ الاعلامي إيهاب الكومي محمد صلاح بتتويجه الدوري الإنجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي من تشيلسي 1-2.

وقال الكومي ، عبر برنامجه "ملعب البلد" المذاع علي قناة صدي البلد ، ان محمد صلاح أول لاعب مصري يتوج بـ الدوري الإنجليزي ، معلقا: "مليون مبروك للفرعون المصري " .


وتابع ، محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر نموذج ناجح لأي شاب مصري يسعي للوصول العالمية .

وأهدى تشيلسي الإنجليزي ، لقب الدوري إلى ليفربول بعد فوزه على ضيفه مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدورى الممتاز الانجليزي.

فوز البلوز منح الريدز المحترف في صفوفه محمد صلاح لقب البريميرليج الغائب عنهم منذ 30 عاما 

وبخسارة فريق مانشستر سيتي ، توج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما دون الحاجة للعب الجولة المقبلة أمام السيتيزن يوم الخميس الموافق 2-7. 

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 89 نقطة وجاء مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 54 نقطة.
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