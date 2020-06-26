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بأمريكا الوسطى وفلوريدا ومنطقة الكاريبي..سحابة غبار عملاقة تظهر بشدة..فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:01 ص
سحابة غبار عملاقة
سحابة غبار عملاقة
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها وصول سحابة غبار عملاقة إلى عدة مناطق من أمريكا الوسطى وفلوريدا ومنطقة الكاريبي. 

وعلى ما يبدو، فقد قطعت سحابة الغبار الكثيفة حوالي 5 آلاف كيلومتر من الصحراء الكبرى واجتاحت أجزاء من المكسيك وتعرف هذه الظاهرة باسم طبقة الهواء الصحراوية، وهي ظاهرة شائعة نسبيًا منذ أواخر فصل الربيع إلى غاية أوائل فصل الخريف.

وحسب قسم أبحاث الأعاصير التابع للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن أعمدة الغبار تنتقل من الصحراء إلى المحيط الأطلسي الاستوائي كل ثلاثة إلى خمسة أيام.

ونشرت مصالح الحماية المدنية في العديد من الدول تحذيرات للسكان بتوخي الحذر وعدم الخروج. وفي المكسيك تسببت السحابة في حدوث ضباب كثيف وخانق على خلفية الغبار الذي يتكون من جزيئات دقيقة أشار البعض بأنها تشكل خطرا على الصحة.

وسبق وأن حدثت ظواهر مماثلة في دول أمريكا الوسطى وخاصة المكسيك التي يفتقر سكانها إلى المعدات الشخصية لحماية أنفسهم في حال ظهور الغبار والعواصف الرملية القادمة من قارة أخرى لأن التنفس سيكون صعبا.
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