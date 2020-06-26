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رئيس نادي طنطا: مصابو كورونا خالطوا اللاعبين والجهاز الإداري.. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال فايز عريبى رئيس نادى طنطا، إن اللاعبين المصابين بفيروس كورونا المستجد، بالنادى خالطوا الجهاز الإدارى واللاعبين، يوم الثلاثاء الماضى، مضيفًا  كانوا اجتمعوا لعمل المسحة الأولى يوم الثلاثاء الماضى، وعقب المسحة تناولوا الغداء معًا.

وأضاف رئيس نادى طنطا، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أنه عقب إبلاغ اتحاد الكرة بأن هناك   3 لاعبين و2 من الجهاز التدريبى،مصابين بكورونا، تم اتباع كافة الإجراءات الطبية والاحترازية، لافتًا إلى أن المصابين يتلقون العلاج الأن بمنازلهم.

وتابع:"يوجد حالة من الرعب لدى الجميع الآن ومدير الكرة جانى يقدم استقالته وأقنعته بالعدول عنها"، لافتًا إلى اللاعبين فى حاجة إلى فترة إعداد طويلة خاصة وأن أوزانهم زائدة وحالتهم النفسية ليست جيدة بسبب تداعيات الأربع شهور الماضية، ومكوثهم فى المنازل.

وكانت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، إيجابية تحاليل 3 لاعبين و2 من الجهاز الإدارى بنادى طنطا بفيروس كورونا.
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