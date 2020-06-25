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محافظات

إصابة الطبيب صاحب صور استراحة محارب بـ كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:54 م
إصابة الطبيب صاحب
إصابة الطبيب صاحب صور استراحة محارب بـ كورونا
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انجي هيبة
اعلن الدكتور محمد جمال، ابن محافظة الإسماعيلية، والطبيب بمستشفى التأمين الصحي في السويس،  إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشعر الطبيب المصاب بارتفاع درجة الحرارة مصاحبة لكحة وضيق في التنفس بعض الأعراض المرضية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخضع لبعض الفحوصات والتحاليل الطبية، والتى أثبتت إصابته بفيروس كورونا “كوفيد -19″.


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والطبيب  محمد جمال هو صاحب أحد الصور الشهيرة التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك خلال الفترة الماضية، تحت عنوان استراحة محارب، وكان يبدو عليه الارهاق من كثرة ساعات العمل.

وكان محمد جمال، عضو في لجنة تعاقدات النادي الإسماعيلي في فترة تولي العميد محمد أبوالسعود رئاسة النادي الدراويش، وطبيب في مستشفى الإسماعيلية العام، ثم التحق للعمل في مستشفى التأمين الصحي في محافظة السويس.
إصابة الطبيب صاحب صور استراحة محارب بـ كورونا
إصابة الطبيب صاحب صور استراحة محارب بـ كورونا
إصابة الطبيب صاحب صور استراحة محارب بـ كورونا
إصابة الطبيب صاحب صور استراحة محارب بـ كورونا
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