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فن

شريف منير ينفي إصابته بـ كورونا: الخبر غير صحيح

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:21 ص
شريف منير
شريف منير
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محمد بدران

نفى الفنان شريف منير، ما تردد حول إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية، مؤكدا أن ما يتردد ليس سوى شائعات.

وكتب شريف منير على صفحته الرسمية على موقع "انستجرام": "الخبر غير صحيح و ربنا يبعد المرض عنا و عن كل الناس ".

يذكر أن، الفنان شريف منير، قام منذ أيام بنشر صورة لابنتيه فريدة وكاميليا، ليفاجأ بعدد من الأشخاص يقومون بسبه وسب بناته، فقام بحذف الصورة، ليتخذ بعدها عددا من الإجراءات القانونية تجاه أي شخص متنمر أو يسيء الرد في التعليقات، ثم قرر إعادة نشر الصورة.

وشارك شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه " مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

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