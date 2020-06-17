بعد واقعة التنمر.. صورة جديدة لـ شريف منير برفقة بناته وزوجته وحفيدته

نشر الفنان شريف منير ؛ صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام برفقة عائلته.





وظهرت بنات الفنان شريف منير وحفيدته وزوجته فى الصورة ؛ ونالت بعض التعليقات الإيجابية من جمهوره .





كانت حالة من الغضب والاستياء انتابت الفنان شريف منير، بسبب الهجوم الذي تعرض له بعد نشره صورا لبناته الصغيرات عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، الأمر الذي دفعه لحذف الصورة، ثم إعادة نشرها، ونستعرض لكم القصة الكاملة من خلال التقرير التالي:







نشر الصورة







بدأت الأزمة عندما شارك النجم شريف منير جمهوره، صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





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وظهرت في الصورة ابنتاه كاميليا وفريدة، وكتب معلقا على الصورة: " فريده شريف منير اللى قاعده .. كاميليا شريف منير اللى نايمه.. تصوير: كاميليا شريف منير".





بينما لاقت الصورة العديد من التعليقات المسيئة من قبّل الجمهور بسبب اعتراضهم على ملابس ابنتيه.









