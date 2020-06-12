شريف منير: مش هسامح في حق بناتي.. ومباحث الإنترنت هتجيب المتنمرين

قال الفنان شريف منير، ردا على الانتقادات والهجوم الذي شنه البعض عليه لنشر صور لطفلتيه، إنه لن يسامح أي شخص نال منه ومن بناته.





وأضاف شريف منير "خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: كل شخص حر فى تصرفاته طالما لا يضر الآخرين.. وأنا فرحان ببناتى وبحبهم جدا وكاميليا عندها ١٢ سنة".





وتابع شريف منير: "كامليا بتحب التصوير جدا، وعندما دخلت غرفة شقيقتها لكى توقظها من النوم قمت بتصويرهم ووضعتها على صفحتى الشخصية"، مشيرًا إلى أن التعليقات الإيجابية الجميلة كانت أكثر من السلبية وهذا دليل على أنهم أقلية " قله لم يساوى شيء بالنسبة لى ".





وأشار إلى أنه زوجته وبناته طلبن حذف الصورة واحترم رغبتهن ولكن بعد تفكير قرر إعادة نشرها لكى أثبت أني حر ولن أسمح لأحد يحدد لى ما أقوم بنشره.





وأرف: "لن أسامح وأتهاون هذه المرة وقررت اللجوء قانونيا وتقديم بلاغ فى كل شخص سمح لنفسه يتنمر على الأخريين، وأتمنى رد فعل إيجابى من مباحث الإنترنت وأنا متأكد إنها " هتجبلنا حقنا كلنا".