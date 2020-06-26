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أخبار العالم

المكسيك تعلن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:17 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الخميس، عن وفاة 736 شخصا بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 25060 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 6077 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 202951 حالة إصابة.

ويعد ذلك ارتفاعا في الإصابات بعد أن وثقت 5 آلاف و437 إصابة جديدة بالفيروس يوم الأربعاء، فيما لم تتجاوز ما تم تسجيله يوم الثلاثاء، حيث تم توثيق إصابة 6288 شخصا.

يذكر أن المكسيك كانت تسجل منذ فترة أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة، بالإضافة إلى مئات الوفيات يوميا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لوباء فيروس كورونا في العالم.
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