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جامعة حلوان في أسبوع.. إعلان الإجراءات الاحترازية خلال امتحانات الفرق النهائية.. وفنون تطبيقية تنظم ندوات أون لاين لتأهيل الطلاب لسوق العمل.. وطلاب هندسة ينفذون بوابة تعقيم بجهود ذاتية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:01 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
بوابة تعقيم الكترونية مصنعة بالكامل بأيدي طلاب هندسة حلوان
جامعة حلوان: منع التجمعات وتوفير المطهرات والكواشف الحرارية أبرز الإجراءات خلال امتحانات الفرق النهائية
لتٱهيل الطلاب لسوق العمل..تطبيقية حلوان تنظم ندوات بنظام أون لاين


صنع مجموعة من الطلاب من قسمي الميكانيكا والكهرباء بوابة تعقيم الكترونية باستخدام ألواح الألمنيوم وشرائح الزجاج، وتركيب الحساسات والرشاشات التي يتم التحكم في أدائها من خلال وحدة تحكم الكترونية صممت لهذا الغرض، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور  أحمد الجارحي عميد الكلية. 


جاء ذلك في إطار استعدادات كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان لعقد امتحانات الفرق النهائية بالكلية واتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب ومنع حدوث أي عدوى خلال فترة الامتحانات.

وتولى كلية الهندسة بحلوان اهتماما كبيرا بصحة أبنائها من الطلاب و أعضاء هيئة التدريس و أطقمها الإدارية و تسعى من خلال إمكانياتها البحثية لخدمة مجتمعها و القيام بدور فعال في مواجهة و منع انتشار فيروس كورونا من خلال ابتكارات طلابها في كافة التخصصات. 

و قد قام بتنفيذ هذه البوابة الطلاب  : 

١-محمود أحمد جابر- الفرقة الأولى كهرباء قوى.

٢-زياد هشام القاضي-الفرقة الأولى - ميكانيكا 

٣- أنس خطري عرابي - الفرقة الأولى- ميكانيكا 

تحت إشراف الأستاذ ياسر الجبالي مدير رعاية الشباب بالكلية  حيث حرص على تحقيق وتطبيق  شروط التباعد والوقاية خلال عملية التصنيع. . 

قال الدكتور ماجد  نجم رئيس جامعة حلوان، انه تم وضع ضوابط والإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا "كوفيد 19 " خلال فترة امتحانات الطلاب النهائية . 

وأوضح  ، أنه من المقرر أن يتم  تقليل عدد الطلاب داخل اللجان  ودخول الطلاب في صورة منتظمة بعدد محدد وتسكينهم باللجان  وحضورهم مبكرا  وإجراء عمليات التعقيم قبل  فتح اللجان و بعد اغلاقها وبين الفترتين الصباحية و المسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان.

ونوه الى منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان ،  ومراعاة المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية ، تطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد.

وأشار نجم الى تطهير الكنترولات و مراعاة كافة الاجراءات الاحترازية بين الاساتذة ،  وفرض ارتداء الكمامات اجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم الجامعى ، و استخدام بوابات التعقيم.

وتابع:  ستقوم الجامعة بتوزيع عدد كبير من الكمامات و كمية كبيرة من المطهرات على العاملين بالإدارات والكليات، بجانب تقليل كثافة العاملين بالمكاتب والغرف والقاعات.

وأعلنت الجامعة انه من ضمن الإجراءات المقرر اتباعها  اثناء فترة الامتحانات ، قياس درجة حرارة كل طالب قبل دخوله للجنة الامتحان, وتتبع درجة حرارته, ومِنْ يثبت ارتفاع درجة حرارته يسمح له بتوقيع إقرار لتأجيل مادة الامتحان, ويتم إرساله للمستشفى لعمل التحاليل والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالته والتأكد من كونه حاملا للفيروس من عدمه, ويسمح له بالاستمرار في أداء باقي امتحانات المواد المقررة متى كان ذلك ممكنًا طبيًا . 

تقدم كلية الفنون التطبيقية بـ جامعة حلوان سلسلة من الندوات أونلاين، لتأهيل الطلاب لسوق العمل وربطهم بمجريات التصميم والصناعة . 

 تقدم هذه الندوات ضمن مبادرة  "معاك لسوق العمل.. من البيت"،  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.

ونظم قسم الإعلان هذه الندوات بنظام الاون لاين ، وتسجيلها وعلى مواقع التواصل الاجتماعى  للطلاب. 

وتتناول هذه الندوات المزج بين العمل والدراسة وهو ما يكسب المهارة في ارتياد سوق العمل، واكتساب الخبرات المتنوعة التي تساهم فى صقل الموهبة  والقدرة  على مواصلة العمل بنجاح، حيث أن الخبرات تكسب المصمم مهارة فن الإقناع.

كما تقدم الندوات عدة نصائح للطلاب تمثلت فى بحث الطالب عن نقاط القوة والضعف أثناء فترة  الدراسة لكى يتمكن من تنمية هذه المهارات  والحصول على فرص عمل مناسبة، على أن يحدد  المجال المفضل له أثناء الدراسة لكى يمارسه فى سوق العمل. 

ويشرف على مبادرة معاك لسوق العمل .. من البيت،  الدكتورة سلوى محمود رئيس قسم الإعلان، والدكتورة عطيات الجابري الأستاذ بالقسم. 

كما تهدف المبادرة إلى تفعيل العلاقة ما بين الخبرات الفعلية بسوق العمل عبر مجموعة مصنفة من الخبراء المختصين والطلاب الخريجين لفتح آفاق مستقبلية للشباب حول آليات التعامل الواقعي في السوق بمجالات التخصص ورسم الأمل وسبل النجاح.
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