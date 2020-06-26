جامعة حلوان في أسبوع.. إعلان الإجراءات الاحترازية خلال امتحانات الفرق النهائية.. وفنون تطبيقية تنظم ندوات أون لاين لتأهيل الطلاب لسوق العمل.. وطلاب هندسة ينفذون بوابة تعقيم بجهود ذاتية

بوابة تعقيم الكترونية مصنعة بالكامل بأيدي طلاب هندسة حلوان

جامعة حلوان: منع التجمعات وتوفير المطهرات والكواشف الحرارية أبرز الإجراءات خلال امتحانات الفرق النهائية

لتٱهيل الطلاب لسوق العمل..تطبيقية حلوان تنظم ندوات بنظام أون لاين







صنع مجموعة من الطلاب من قسمي الميكانيكا والكهرباء بوابة تعقيم الكترونية باستخدام ألواح الألمنيوم وشرائح الزجاج، وتركيب الحساسات والرشاشات التي يتم التحكم في أدائها من خلال وحدة تحكم الكترونية صممت لهذا الغرض، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية.









جاء ذلك في إطار استعدادات كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان لعقد امتحانات الفرق النهائية بالكلية واتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب ومنع حدوث أي عدوى خلال فترة الامتحانات.





وتولى كلية الهندسة بحلوان اهتماما كبيرا بصحة أبنائها من الطلاب و أعضاء هيئة التدريس و أطقمها الإدارية و تسعى من خلال إمكانياتها البحثية لخدمة مجتمعها و القيام بدور فعال في مواجهة و منع انتشار فيروس كورونا من خلال ابتكارات طلابها في كافة التخصصات.



