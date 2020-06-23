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تعليم

عميدة آداب حلوان عن امتحانات الفرق النهائية: تقليل عدد الطلاب داخل اللجان واستمرار عمليات التعقيم

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:24 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
صرحت الدكتورة سهير عبد السلام عميدة كلية الآداب بجامعة حلوان، بأنه بالنسبة لكلية الآداب بجامعة حلوان سيتم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان إلى الثلث لتتحمل كل لجنة 15 طالبا بدلاا من 45 طالبا. 

يأتي ذلك بعد قرارات المجلس الأعلى للجامعات بعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام 2019-2020 للفرق النهائية بالجامعات المصرية وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار وباء  فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الدكتورة سهير  لـ صدى البلد، أنه سيتم تقسيم  الامتحانات الى فترتين فترة صباحية وفترة مسائية، حيث سيتم تقسم أقسام الكلية على هاتين الفترتين ، للحفاظ على سلامة الطلاب. 
ومن المقرر أنه سيتم تعقيم  اللجان طوال فترة الامتحانات وبين الفترتين  لمنع انتشار أى نوع من الفيروسات. 

كما انه قد اعلنت جامعة حلوان استخدامها لبوابات التعقيم و فرض ارتداء الكمامات اجباريا ، و منع التجمعات قبل و بعد الامتحان للحفاز على امن وسلامة الطلاب . 


ونصت قرارات المجلس الاعلى للجامعات اليوم على : 

 - مد العام الجامعي لهذا العام الى 15/9/2020 نظرًا لإمتداد أعمال الامتحانات فعليًا لهذا العام لما بعد 31/7/2020 للظروف الراهنة ومراعاة للصالح العام وحتى يتم اعطاء فرصة كافية لكافة الكليات للانتهاء من أعمال الامتحانات.

- يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظرًا للظروف الراهنة التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء موعد إنعقاد الامتحانات ووفقًا للمواعيد التى تقررها مجالس الكليات سواء بتقديم الطلب ورقيا او بأية وسيلة الكترونية اخرى يتم من خلالها التاكد من شخصية مقدمه، على ان يكون الاعتذار فى هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني ، اما بالنسبة للاعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها فى اى وقت وفى كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبًا.

- نظرًا لظروف حظر الطيران وعدم انتظامه يجوز لطلاب السنوات النهائية من الوافدين الموجودين فى الخارج أداء الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة من الجامعات ومن يتعذر عليه الحضور يتم امتحانهم فى أول إنعقاد يلى حضورهم عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوى.

 

- تتولى الجامعات تنظيم جداول الامتحانات التحريرية للدراسات العليا وفقًا للسعة الاستيعابية للحرم الجامعي وبما يحقق الشروط الاحترازية المعتمدة من مجلس الجامعة على أن تجرى وفقًا لظروف كل جامعة ويفضل عدم تزامنها مع امتحانات مرحلة البكالوريوس .

 

- وفى إطار حرص المجلس على مصلحة أبنائه الطلاب من حملة الدبلومة الأمريكية سوف يتم مد أعمال مكتب التنسيق لهذا العام لما بعد اختبارى SAT2 المقرر عقدهما خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2020 وبناء على ما اوضحه الدكتور وزير التربية والتعليم من ان شهادة AST تعادل شهادة SAT  وافق المجلس على الاعتداد بهذه الشهادة وفقا للشروط والضوابط التى قررتها وزارة التربية والتعليم.


- وبالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية يتم الأخذ بتقدير دور يونيو 2020 المعتمد من هيئات الاعتماد الدولية (Cambridge – Pearson – Oxford) بعد إقراره من المجلس الثقافي البريطاني.

اما بالنسبة لغيرهم من الطلاب الراغبين في أداء الامتحانات دور أكتوبر/ نوفمبر (والتي تعلن نتائجها في شهر يناير) فيتم قبولهم بالجامعات الحكومية المصرية بالبرامج المميزة في الفصل الدراسى الثاني (بالنسبة للكليات التى تسمح لوائحها بذلك) على أن يكون ذلك في ضوء الحد الادنى للقطاع للعام الجامعي 2020/2021 او قبولهم في العام الجامعي التالي 2021/2022 على أن يعتد فى هذه الحالة فقط بنتائج خمسة امتحانات على الأكثر من بين الامتحانات التي أداها في مدة السنوات الأربعة الدراسية الأخيرة السابقة على التقدم لمكتب التنسيق، وذلك استثناءًا لهذا العام فقط بسبب الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم.


- نظر ا لتاخر مواعيد  الامتحانات فى بعض الدول يستمر مكتب التنسيق لهذا العام فى تلقى طلبات تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية العامة من تلك الدول لحين ظهور نتائج الامتحانات بالنسبة لهم فى موعد اقصاه 30/11/2020 وحال تقدمهم لمكتب التنسيق بعد هذا الموعد فلا يتم قبولهم بالجامعات الحكومية الا بالبرامج المميزة بالكليات التى تسمح لوائحها الداخلية بالقبول فى الفصل الدراسى الثانى على ان يكون ذلك فى ضوء الحد الادنى للقبول بالقطاع او قبولهم فى العام الجامعى 2021/2022.

 

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