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تعليم

التواصل مع الجهات المعنية بشأن التجنيد.. الأعلى للجامعات: انتهاء العام الدارسي الحالي 15 سبتمبر

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:02 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني

أقر المجلس الأعلى للجامعات ضمن توصياته اليوم خلال اجتماعه الشهري  مد العام الجامعي لهذا العام إلى 15/9/2020 نظرًا لإمتداد أعمال الامتحانات فعليًا لهذا العام لما بعد 31/7/2020 للظروف الراهنة ومراعاة للصالح العام وحتى يتم اعطاء فرصة كافية لكافة الكليات للانتهاء من أعمال الامتحانات.

 

وأكد المجلس أنه حتى لا يضار اى من الطلاب لتأخر موعد تخرجهم تم التواصل مع الجهات المعنية لتأجيل ميعاد الالتحاق بالتجنيد لهذا العام لحين الإنتهاء من الإمتحانات وظهور النتائج وستتولى إداره التجنيد مشكورة من جانبها اتخاذ القرارات اللازمة لذلك.

 

وكان قد عقد المجلس اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020 جلسته رقم(701) برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور د. محمد لطيف الأمين العام للمجلس والسادة رؤساء الجامعات.

 

وفى بداية الجلسة أطمئن الوزير من السادة رؤساء الجامعات علي انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وان أقرها المجلس الأعلى للجامعات وكذا علي اخر استعدادات الجامعات لإجراء إمتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019/2020.

 

وأوضح: "تبدأ أعمال إمتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد إعتبار من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات إعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حدة".

 

كما اكد وزير التعليم العالي على ضرورة تطبيق الجامعات لكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و العاملين بالجامعات.

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