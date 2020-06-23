الأعلى للجامعات: 30 نوفمبر موعد انتهاء تنسيق 2020 / 2021 لطلاب الشهادات المعادلة

أكد المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه الشهري، اليوم الثلاثاء، أنه نظرا لتأخر مواعيد الامتحانات فى بعض الدول، يستمر مكتب التنسيق لهذا العام فى تلقى طلبات تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية العامة من تلك الدول لحين ظهور نتائج الامتحانات بالنسبة لهم فى موعد أقصاه 30/11/2020 .

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وأوضح المجلس أنه حال تقدمهم لمكتب التنسيق بعد هذا الموعد، فلا يتم قبولهم بالجامعات الحكومية إلا بالبرامج المميزة بالكليات التى تسمح لوائحها الداخلية بالقبول فى الفصل الدراسى الثانى، على أن يكون ذلك فى ضوء الحد الأدنى للقبول بالقطاع أو قبولهم فى العام الجامعى 2021/2022.

كان المجلس عقد اليوم، الثلاثاء الموافق 23/6/2020، جلسته رقم 701 برئاسة الدكتور خالد عبد الغفا،ر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس، وارؤساء الجامعات.

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وفى بداية الجلسة، اطمأن الوزير من رؤساء الجامعات على انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وأن أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وكذا على آخر استعدادات الجامعات لإجراء امتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019/2020.

وأوضح: "تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بجميع الجامعات والمعاهد اعتبارا من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حدة".

وأكد وزير التعليم العالي ضرورة تطبيق الجامعات لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات.