AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الأعلى للجامعات: 30 نوفمبر موعد انتهاء تنسيق 2020 / 2021 لطلاب الشهادات المعادلة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:14 م
المجلس الاعلى للجامعات
المجلس الاعلى للجامعات
Advertisements
نهلة الشربيني

أكد المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه الشهري، اليوم الثلاثاء، أنه نظرا لتأخر مواعيد الامتحانات فى بعض الدول، يستمر مكتب التنسيق لهذا العام فى تلقى طلبات تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية العامة من تلك الدول لحين ظهور نتائج الامتحانات بالنسبة لهم فى موعد أقصاه 30/11/2020 .

اقرأ ايضا | 

في جامعة السادات.. فتح المدن الجامعية لطلاب الفرق النهائية أثناء فترة الامتحانات

وأوضح المجلس أنه حال تقدمهم لمكتب التنسيق بعد هذا الموعد، فلا يتم قبولهم بالجامعات الحكومية إلا بالبرامج المميزة بالكليات التى تسمح لوائحها الداخلية بالقبول فى الفصل الدراسى الثانى، على أن يكون ذلك فى ضوء الحد الأدنى للقبول بالقطاع أو قبولهم فى العام الجامعى 2021/2022.

 

كان المجلس عقد اليوم، الثلاثاء الموافق 23/6/2020، جلسته رقم 701 برئاسة الدكتور خالد عبد الغفا،ر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس، وارؤساء الجامعات.

اقرأ ايضا | 

 الأعلى للجامعات يضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات أداء الفرق النهائية للامتحانات


وفى بداية الجلسة، اطمأن الوزير من رؤساء الجامعات على انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وأن أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وكذا على آخر استعدادات الجامعات لإجراء امتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019/2020.

 

وأوضح: "تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بجميع الجامعات والمعاهد اعتبارا من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حدة".

 

وأكد وزير التعليم العالي ضرورة تطبيق الجامعات لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفيش درجات.. قرار رسمي بـ إلغاء الامتحانات لفرق النقل بالجامعات وتطبيق نظام الأبحاث.. والتأجيل مصير طلاب السنوات النهائية.. وترك مواعيد الدراسات العليا لكل جامعة

عميد تربية نوعية: أفضل الاكتفاء ببحث لطلاب الدراسات العليا.. لهذا السبب

عميد تربية عين شمس: امتحانات طلاب الدراسات العليا تؤجل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة

هل سيتم إلغاء الامتحانات لطلاب السنوات النهائية بالجامعات واستبدالها بمشروعات بحثية .. الوزراء يرد

وزير التعليم العالي : عدد طلاب الدراسات النهائية بالجامعات 400 ألف طالب .. وإعلان جداول امتحاناتهم خلال أيام

الأعلى للجامعات: 1 يوليو بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية

ترشيحاتنا

الدولار يتراجع فى 7 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

منها سك العملة مع الخزانة العامة.. رئيس الوزراء: دمج هياكل الجهات والهيئات التابعة للوزارات

الأعلى للجامعات: 1 يوليو بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية

حدث ليلًا| اليوم.. الحكومة تعلن موعد عودة الحياة ورفع حظر التجول.. ترامب: الاتفاق التجاري مع الصين مستمر

سيدة تنجب 5 توائم في الغردقة.. والأطباء: الأم والاطفال بحالة جيدة

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ٢٣-٦-٢٠٢٠

AdvertisementS

مصادر: إلغاء حظر التجول للمواطنين اعتبارا من السبت المقبل

ضاجعها بعد قتلها.. تفاصيل مقتل طالبة أمام رضيعها في الدقهلية بتخطيط من الزوج

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

فتح دور العبادة والمقاهي.. 8 قرارات حكومية جديدة لعودة الحياة لطبيعتها

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

عبر الفيديوكونفرانس.. إدارة أزمة كورونا تستعرض القرارات الجديدة لتطبيقها أول يوليو

خطأ ستندم عليه إثيوبيا في مذكرتها بمجلس الأمن.. فقرة تفضح نيتها عدم الالتزام بـ تعهداتها

مدبولي : فتح المطاعم والمقاهي بداية من 27 يونيو

أفضل من دول كبرى.. رئيس الوزراء: حققنا نجاحا معقولا فى مواجهة كورونا

بضوابط محددة.. استثناء أصحاب المطاعم والكافيهات من إجراءات كورونا

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لاستعراض قرارات لجنة أزمات كورونا

من الرابعة فجرا ..الحكومة : مد عمل النقل الجماعي حتى منتصف الليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدانتيل .. شمس الكويتية بإطلالة لافتة على إنستجرام

منافسة شرسة بين مصر ونيجيريا على مقعد التجارة العالمية.. عبد الحميد ممدوح أمضى أكثر من 20 عاما داخل المنظمة.. ومرشحة أبوجا تولت منصب وزير المالية مرتين

بمكياج هادئ.. شاهد درة في أحدث إطلالة لها