جامعة حلوان تقدم 10 نصائح لطلاب السنوات النهائية للوقاية من فيروس كورونا

اعلنت جامعة حلوان خلال الفترة السابقة بعض النصائح الوقائية من فيروس كورونا المستجد لحرصها الدائم على سلامة الطلاب و العاملين بها و كافة المواطنين و للحد من انتشار الوباء .









وأكدت الجامعة انه يجب على طلاب الجامعة من الفرق النهائية اتباع هذه النصائح خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام 2019-2020 ، و التى من المقرر اقامتها بداية من اول يوليو وفقا لقرارات وزارة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الاعلى للجامعات .





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و تتمثل هذه النصائح فى :





1- ارتداء الكمامة باستمرار داخل كافة الاماكن العامة و المواصلات و داخل الجامعة

2-تغطية الفم عند العطس و السعال

3- استخدام المطهرات طوال فترة التواجد خارج المنزل

4-الحرص على الغسل المستمر لليدين

5- تطهير الاسطح قبل ملامستها

6- تجنب مخالطة المرضى او المشتبه اصابتهم بالفيروس

7- الحرص على التباعد بين الناس

8-تجنب لمس العين و الفم و الانف طوال فترة التواجد خارج المنزل منعا لانتقال الفيروس

9- الحرص على اتباع تعليمات وزارة الصحة و الالتزام بها

10- عدم التواجد بالاماكن المزدحمة



