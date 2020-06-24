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تعليم

جامعة حلوان تقدم 10 نصائح لطلاب السنوات النهائية للوقاية من فيروس كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:17 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
اعلنت  جامعة حلوان خلال الفترة السابقة بعض النصائح الوقائية من فيروس كورونا المستجد لحرصها الدائم على سلامة الطلاب و العاملين بها و كافة المواطنين و للحد من انتشار الوباء . 


وأكدت الجامعة انه يجب على طلاب الجامعة من الفرق النهائية  اتباع هذه النصائح خلال فترة  امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام 2019-2020 ، و التى من المقرر اقامتها بداية من اول يوليو  وفقا لقرارات وزارة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الاعلى للجامعات . 

و تتمثل هذه  النصائح فى : 

1- ارتداء الكمامة باستمرار داخل كافة الاماكن العامة و المواصلات و داخل الجامعة 
2-تغطية الفم عند العطس و السعال 
3- استخدام المطهرات  طوال فترة التواجد خارج المنزل 
4-الحرص على الغسل المستمر لليدين 
5- تطهير الاسطح قبل ملامستها 
6- تجنب مخالطة المرضى او المشتبه اصابتهم بالفيروس
7- الحرص على التباعد بين الناس
8-تجنب لمس العين و الفم و الانف طوال فترة التواجد خارج المنزل منعا لانتقال الفيروس 
9-  الحرص على اتباع تعليمات وزارة الصحة و الالتزام بها 
10- عدم التواجد بالاماكن المزدحمة 

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