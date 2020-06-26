AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

فريق بهندسة المطرية يحصد المركز ٣٧ عالميًا والأول إفريقيًا وعربيًا في مسابقة سيارات

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:16 م
مشروع طلاب هندسة
مشروع طلاب هندسة حلوان
Advertisements
كريم ناصر

فاز فريق جواد موتور سبورت بكلية الهندسة بالمطرية بجامعة حلوان بالمركز ٣٧ على مستوى العالم في مسابقة BAJA SAE العالمية للسيارات ليكون الأول على المستويين العربى والافريقي، كما حصل أيضًا على المركز ١٨ على مستوى العالم في بند تكلفة الانتاج، و ٢٨ في التسويق على مستوى العالم، و٤٧ في التصميم على مستوى العالم. 

 جاء ذلك  تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ هندسة السيارات والجرارات بالكلية. 
والمسابقة عبارة عن سباق راليات تخوضه السيارات المصنعة بأيدي مصرية لتحقق أفضل زمن بجانب عوامل الاختبار الأخرى من حيث التحمل والمتانة والقوة وتكاليف الانتاج. 

جدير بالذكر أن السيارة هي صناعة مصرية خالصة بخامات مصرية، وأيدي وخبرات مصرية بالكامل، وقد قام الطلاب بتصنيعها في مصنع ٢٠٠مدرعات للانتاج الحربي. 


وشارك في تصنيع السيارة طلاب من:
الفرقة الرابعة بقسم هندسة  السيارات كل من : أحمد مجدي، فيلوباتير عماد، مينا صموئيل، ميسرة محمد، محمد سعيد، محمد عبد الحميد، لؤي أحمد، محمد محمود ، سيف الدين عبده، مصطفى جابر. 
 الفرقة الثالثه قسم هندسة السيارات: يحى جلال، أحمد محسن، يوسف محمد، مينا عماد. 
الفرقة الثالثة قسم ميكانيكا قوى : ابراهيم عمر، احمد حامد. 
الفرقة الثالثة قسم ميكانيكا انتاج: صلاح الدين عبد الله، أحمد مصطفى. 
الفرقة الثانية قسم هندسة السيارات: اندرو محب، مايكل ملك. 
الفرقة الثانية قسم ميكانيكا قوى : ادهم مازن، ادهم أحمد، مؤمن أحمد ، إيهاب عاطف، مصطفى محمود، عبد الرحمن أحمد، أحمد عبده، بشرى عاشور. 
الفرقة الأولى قسم ميكانيكا قوى :محمد إبراهيم، أحمد يحى ، أنس ياسر، محمد وليد. 
إعدادي هندسة: فهمي أشرف ، طلال ابراهيم.
فريق بهندسة المطرية يحصد المركز ٣٧ عالميًا والأول إفريقيًا وعربيًا في مسابقة سيارات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علوم حلوان تعلن عن مشروع جديد لتطوير تقنية جديدة للكشف عن كورونا

شاهد.. طلاب هندسة حلوان يصممون بوابة تعقيم الكترونية ..للحفاظ على سلامة زملائهم من طلاب الفرق النهائية خلال فترة الامتحانات

بوابة تعقيم الكترونية مصنعة بالكامل بأيدي طلاب هندسة حلوان

ترشيحاتنا

منها الصداع المستمر.. علامات تدل على نقص الماغنسيوم في جسمك

هل الغرغرة تقى من فيروس كورونا ؟ هانى الناظر يكشف مفاجأة

الحكومة: لا توجد نية لرفع سعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه

رئيسة وزراء الدنمارك تلغي حفل زفافها لثالث مرة لهذا السبب

الرجاء يحسم الجدل حول موقف حميد أحداد لـ الزمالك وهدفه بـ دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

شاب يصلي ولا يغتسل من الجنابة.. دار الإفتاء توضح الحكم في ذلك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان عباد الشمس.. نسرين طافش تفاجئ متابعيها بإطلالة مبهجة

بسيطة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات زوجة أحمد السقا فى عيد ميلادها

بإطلالة أنيقة.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها