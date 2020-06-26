فريق بهندسة المطرية يحصد المركز ٣٧ عالميًا والأول إفريقيًا وعربيًا في مسابقة سيارات

فاز فريق جواد موتور سبورت بكلية الهندسة بالمطرية بجامعة حلوان بالمركز ٣٧ على مستوى العالم في مسابقة BAJA SAE العالمية للسيارات ليكون الأول على المستويين العربى والافريقي، كما حصل أيضًا على المركز ١٨ على مستوى العالم في بند تكلفة الانتاج، و ٢٨ في التسويق على مستوى العالم، و٤٧ في التصميم على مستوى العالم.





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ هندسة السيارات والجرارات بالكلية.



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والمسابقة عبارة عن سباق راليات تخوضه السيارات المصنعة بأيدي مصرية لتحقق أفضل زمن بجانب عوامل الاختبار الأخرى من حيث التحمل والمتانة والقوة وتكاليف الانتاج.





جدير بالذكر أن السيارة هي صناعة مصرية خالصة بخامات مصرية، وأيدي وخبرات مصرية بالكامل، وقد قام الطلاب بتصنيعها في مصنع ٢٠٠مدرعات للانتاج الحربي.









وشارك في تصنيع السيارة طلاب من:

الفرقة الرابعة بقسم هندسة السيارات كل من : أحمد مجدي، فيلوباتير عماد، مينا صموئيل، ميسرة محمد، محمد سعيد، محمد عبد الحميد، لؤي أحمد، محمد محمود ، سيف الدين عبده، مصطفى جابر.

الفرقة الثالثه قسم هندسة السيارات: يحى جلال، أحمد محسن، يوسف محمد، مينا عماد.

الفرقة الثالثة قسم ميكانيكا قوى : ابراهيم عمر، احمد حامد.

الفرقة الثالثة قسم ميكانيكا انتاج: صلاح الدين عبد الله، أحمد مصطفى.

الفرقة الثانية قسم هندسة السيارات: اندرو محب، مايكل ملك.

الفرقة الثانية قسم ميكانيكا قوى : ادهم مازن، ادهم أحمد، مؤمن أحمد ، إيهاب عاطف، مصطفى محمود، عبد الرحمن أحمد، أحمد عبده، بشرى عاشور.

الفرقة الأولى قسم ميكانيكا قوى :محمد إبراهيم، أحمد يحى ، أنس ياسر، محمد وليد.