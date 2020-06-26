مران قوي للشناوي وشوبير بالأهلي

خاض محمد الشناوي ومصطفى شوبير، حارسا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا منفردًا تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال مباريات الدوري الممتاز.





وشارك الشناوي وشوبير، في المران البدني مع المجموعة الثانية قبل خوض المران منفردًا مع مدرب الحراس، والذي اشتمل على التصويب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة.





وضمت المجموعة الثانية التي خاضت المران كلا من: محمد الشناوي ووليد سليمان وعلي معلول وأيمن اشرف ومحمد هاني وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وأليو ديانج وأليو بادجي وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخري وشادي رضوان.





وخضع ملعب التتش لعملية تعقيم شامله قبل انطلاق مران المجموعة الثانية من اللاعبين، وبعد نهاية مران المجموعة الأولى الذي انطلق في الثامنة والنصف صباحا واستمر ما يقرب من 75 دقيقة وركز خلالها الجهاز الفني على الجانب البدني، من خلال خوض فقرات قوية ومتنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية.





وشملت عملية التعقيم جميع الأدوات الخاصة بالتدريب وقوائم المرميين والمقاعد.





وحرص طبيب الفريق على قياس درجة حرارة المجموعة الثانية داخل الملعب بعد قياس درجات الحرارة قبل دخول بوابة التعقيم الالكترونية الخاصة بمدخل النادي بالجزيرة والتي تم تجهيزها لاستقبال اللاعبين والأعضاء.





ويقوم الأهلي باتباع وتنفيذ كافة الشروط والتعليمات الاسترشادية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، منذ العودة للتدريبات يوم الأربعاء الماضي.



