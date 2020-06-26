وزير السياحة: متحف مطروح ثمرة تعاون بين الآثار والمحافظة

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، متحف الآثار بمدينة مرسى مطروح ، للسياحة قبل يوم من تطبيق قرار الدولة باعادة فتح المتاحف مرة اخرى امام المواطنين.





واكد العنانى ان المتحف يعد ثمرة تعاون بين وزارة الآثار ومحافظة مطروح، وضمن خطة الوزارة لإفتتاح المتاحف الإقليمية بجميع محافظات الجمهورية.





المتحف مقام على مساحه 728م، من مكتبة مصر العامه بالمحافظة، ليكون مقر للمتحف على طابقين، بالإضافه حيث تم إعداد المبنى بما يتناسب مع سيناريو العرض المتحفي، من تجهيز قاعات العرض والفتارين ونظم الإضاءة والتأمين الإلكتروني، وفقًا للبروتوكول الموقع بين الوزارة والمحافظة.

ويضم المتحف حوالي 1000 أثرية تلقي الضوء على واقع نتائج أعمال الحفائر بالمنطقة، و التي تحكي تاريخ الملوك الفراعنة بالصحراء وتأمينهم للحدود الغربيه بالصحراء، عن طريق إقامة الحصون والقلاع وكذلك معبودات الصحراء ودور مطروح البحري في الصيد والتجارة وعلاقاتها مع جيرانها في الشمال والغرب، بالإضافه إلى دور الملوك في بناء المعابد واهتمامهم بالزينة والجمال.





كما أنَّ القطع الأثرية تم تجميعها ونقلها من العديد من مخازن المتاحف المصرية ومنها المتحف المصري بالتحرير، ومتحف السويس القومي وغيرها، ومنها تمثال لجزء من الملك رمسيس الثاني من الأسرة التاسعة عشر، وتمثال لأحد الكتبه يعود لعصر الدولة الحديثة من مخزن متحف السويس القومي، بالإضافه إلى عدد من اللوحات الحجرية لكل من الملك تحتمس الرابع، والملك توت عنخ آمون، وتمثال آخر للملك شاشاق من مخزن المتحف المصري.



