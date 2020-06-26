هتعمل إيه السبت.. رياضيون عن انتهاء حظر التجول .. التعايش مع كورونا ضرورى والحذر واجب.. ونجم الزمالك : مش هروح كافيهات ولا سينما

تترقب جميع طوائف الشعب المصرى وفى مقدمتها الرياضيون انتهاء حظر التجول غدا السبت الذى تم فرضه بسبب أزمة فيروس كورونا وممارسة الحياة مثلما كانت فى السابق.





الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعلن عن حزمة قرارات بالاجتماع الأخير للتخفيف عن المواطن جاء من بينها فتح المقاهي والمطاعم حتى الساعة العاشرة مساء وانتهاء حظر التجوال بدءا من غد السبت.





العديد من الرياضيين تحفظوا على فكرة النزول إلى الكافيهات ودور السينما مشددين على أنهم يرفعون شعار الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.





فى البداية تمسك أسامة خليل نجم النادي الإسماعيلي السابق بالحذر فى النزول غدا السبت إلى الشارع بعد انتهاء حظر التجوال بسبب أزمة فيروس كورونا : "الامور بعد انتهاء حظر التجوال بسبب ازمة فيروس كورونا لا تعتمد علي اهميه لبس الماسك ولا رميه ؟ حتي لا نعتقد ان الامور عادت لطبيعتها ويبدأ الجميع فى اهمال الاشياء التي قللت من خطر الاصابه بالفيروس"





أضاف: "سوف امارس حياتي واتابع عملى وكافة الامور الخاصة بى بنفس طريقتي المتبعة اثناء حظر التجوال وربنا يسترها" مشددا على ضرورة زيادة التوعية بين جموع مواطنى الشعب من والتاكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أجل عدم زيادة عدد الإصابات ومواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.





من جانبه أكد ناصر عباس الخبير التحكيمي أنه سوف يمارس تدريباته بدءا من الغد السبت بعد انتهاء حظر التجوال بقرار صادر من مجلس الوزراء وقال ناصر عباس .. " أول حاجة اعملها هرجع التدريبات باعتبارها مهمة جدا بالنسبة للصحة العامة وضمان عدم زيادة الوزن واللياقة البدنية".





ونوه قائلا :"مفيش شك التعامل بحذر بعد انتهاء حظر التجوال يعتبر من الاشياء الضرورية وهى معادلة صعبة وعلينا التعايش مع الوباء وقال ايضا:" ممكن نخرج ونعيش حياتنا وعلى الكل ان يتعايش مع الوضع الراهن وتختلف الامور فى الوقت الراهن من حيث الثقافة والفكر مشددا على ان التعايش مطلوب مع الاحتفاظ بضرورة تفعيل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.





فيما كشف عبداللطيف الدومانى نجم نادى الزمالك السابق عن اتباعه الحذر فى النزول غدا السبت وممارسة حياته بعد انتهاء حظر التجوال المفروض بسبب أزمة فيروس كورونا وقال :" فيه مشكلة هنا الوباء لسه موجود لما الدولة ألغت حظر التجوال وفتحت الكافيهات وخلافه الشعب في اعتقاده ان خلاص مفيش مرض لازم توعيه للناس أن يبقى في حرص اكتر من الأول".





قال نجم الزمالك : "فيه فئة من الناس هتفضل محافظه علي يومها عادي وكأن شيئا لم يكن وأنه ما زال في مرحلة حظر التجوال وده الصح ويؤيد ذلك الرأي من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا" وأنا بحب قعدة الكافيه لكن مش هقعد طبعا لأن المرض موجود لسه وينتشر ولابد من اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر لتجنب عدم الإصابة بفيروس كورونا".





وتابع.. لازم الناس تفرق بين وجود المرض وعدم وجوده مش معني أن الدولة فتحت وألغت قرار حظر التجوال يبقي مفيش وعي مطالبا بضرورة أن يتبع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





بينما أكد أسامة إسماعيل مدير ادارة الإعلام فى اتحاد الكرة أنه غدا السبت سوف يمارس طقوسه مثلما كان عليه فى أيام حظر التجوال وقال.."يوم السبت .. يوم عادي جدا .. لو هناك ارتباط عمل سأتوجه إليه متخذا كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تعزز من تجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا".





استطرد قائلا : وإذا لم يكن هناك ارتباط يتطلب وجودي في مكان العمل سألتزم المنزل وأمارس من خلاله العمل اليومي المعتاد من خلال التواصل مع الآخرين عن طريق الإنترنت سواء اجتماعات عبر التطبيقات المخصصة لذلك أو الكتابة أو الاتصالات الهاتفية.





وعن مسألة التوجه إلى أحد المقاهي والكافيهات أو واحدة من دور السينما قال .. ليست ضمن مخططاتي وأستعيض عنها بالتريض كالعادة في الهواء الطلق بعيدا عن أي تزاحم والجلوس مع الأسرة لمشاهدة عمل درامي عبر التلفزيون.





واختتم حديثه: أعلم جيدا أن الحذر لا يمنع قدرا ولكنني مؤمن تماما بنظرية العمل عن بعد وعدم المساهمة في أي ازدحام قدر ما استطعت والتواجد في المنزل مبكرا لما في ذلك من تأثير إيجابي على النفس والمجتمع وقانا جميعا شر الوباء وكتب للعالم أجمع النجاة منه.