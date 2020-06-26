في ذكرى اعتزال محمد علي كلاي.. 7 معلومات عن حياة أسطورة الملاكمة

يصادف اليوم 26 يونيو ذكر اعتزال الملاكم العالمي الراحل محمد علي كلاي هذه الرياضة، حيث أعلن اعتزاله اللعبة في عام 1979 في صدمه قوية لمعجبيه ومحبيه حول العالم.





ونعرض لكم ابرز المشاهد في حياة كلاي :





- ولد الملاكم الامريكي بإسم كاسيوس مارسيلوس كلاي جونيور في ولاية كنتاكي





- اعتنق الاسلام في عام 1964 وغير اسمه الي محمد علي واحتفظ بإسم جده كلاي





- حقق كلاي ثلاث بطولات عالم للوزن الثقيل





- توج بلقب رياضي القرن عام 1999 وتم سحب اللقب بعد رفضه الالتحاق في جيش الولايات المتحدة الامريكية خلال حرب فيتنام





- صاحب اسرع واقوي لكمة في لعبة الملاكمة حيث وصلت قوتها حوالي 1000 باوند





- لعب محمد علي 61 مباراة حقق 56 انتصارا منها 37 بالضربة القاضية و5 خسائر



