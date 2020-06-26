بفستان قصير ... مى عمر تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

نشرت الفنانة مى عمر عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها، ظهرت فيها بفستان قصير .





علقت مى عمر على الصورة " دة اللوك الذى يفضله زوجى، أنا بحب شعرى الطويل، إيه رأيكم الشعر الطويل ولا القصير".





نالت الصورة إعجاب عدد كبي من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى:

الاتنين قمر عليكى _ انتى جميلة فى كل حاجة _ القصير احلى



