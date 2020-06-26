تعديل موعد اجتماع اللجنة الخماسية مع حسام البدري

قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني تأجيل اجتماعها مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع يوم الأحد المقبل بدلا من السبت في حضور محمد بركات مدير المتتخب للوقوف على احتياجات المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة ووضعها موضع الأولوية ومعرفه ما وصلت اليه اللجنة من اقتراحات في اجتماعها مع مدربي أندية الدوري الممتاز للاطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية.

وكانت بعض الفرق استأنفت تدريباتها مؤخرا، بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا، استعدادا لعودة مسابقة الدوري.



