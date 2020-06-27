على مساحة 2600 فدان.. تفاصيل المشروعات السكنية المختلفة في العبور الجديدة

ويتم تنفيذ 3120 وحدة سكنية (130 عمارة) ضمن مشروع "سكن مصر"، بمنطقة الـ 2600 فدان، وتجاوزت نسبة التنفيذ فى بعض المواقع 90%، كما بلغت نسبة تنفيذ شبكة المياه بالمشروع 60%، وشبكة الصرف الصحي 85%.





بينما بلغ متوسط نسب التنفيذ (المرافق الخارجية)، 90% لشبكات المياه، و95% لشبكة الصرف الصحى، و95% لشبكة الكهرباء، و95% لشبكة الطرق.



وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم وجارٍ تنفيذ 25.888 كم طرق رئيسية، وتم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المختلفة، لخدمة سكان المشروعات بالمدينة.





وتشمل، 8 مدارس، و5 حضانات، و15 مركزًا تجاريًا، و4 مراكز طبية، و5 ملاعب مفتوحة، ومخبز، ومركز شباب، ومبنى شرطة ومطافئ.

