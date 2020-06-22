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اقتصاد

بانخفاض 50%.. 633 مليون جنيه ميزانية العبور فى 20\21

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:02 ص
المهندس أحمد عمران
المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العبور
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آمنة عبدالعظيم
قال المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن ميزانية الجهاز للعام المالى المقبل 2020 - 2021 الذي يبدأ خلال أيام تبلغ 633 مليون جنيه.

وذلك بالمقارنة باستثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2019 - 2020، أى أن الموازنة انخفضت بنسبة تقترب من 50%.

وأضاف عمران فى تصريحات خاصة لـــــــ"صدى البلد"، أن الجهاز ينفذ خلال العام المالى الجديد عدة مشروعات للبنية التحتية والخدمات.

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وتابع رئيس الجهاز، أن من بين المشروعات الهامة للجهاز، استكمال محطة كهرباء رئيسية بالمدينة، باستثمارات تتجاوز 400 مليون جنيه.

وأوضح عمران، أن الجهاز يستكمل مشروع سكني لصالح صندوق تطوير المناطق العشوائية يشمل بناء 134 عمراة خارج المدينة، وكذا يستكمل تطوير بعض الطرق بالمدينة.
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