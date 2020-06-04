العبور تنفذ 134 عمارة لسكان المناطق العشوائية.. اعرف التفاصيل

كشف المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عن تفاصيل المشروعات الرئيسية التى ينفذها الجهاز خلال العام المالى المقبل 2020 - 2021.





وأوضح عمران فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الجهاز ينفذ عدد 134 عمارة بمنطقة السلام "خارج المدينة" بتكليف من مجلس الوزراء وصندوق تطوير المناطق العشوائية بتمويل كامل منهم.

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وتابع رئيس الجهاز، أن هذه الوحدات سيتم تخصيصها لسكان بعض المناطق الغير آمنة بالقاهرة والتى يتم تطويرها حاليا.





وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أن المشروع سينتهى بالكامل خلال العام المالى المقبل، ويتم تسليمه قبل 30 يونيو 2021.





وقال، إن الأرض التى تم تخصيصها للمشروع مملوكة للقوات المسلحة وتم نقل ملكيتها لصندوق تطوير العشوائيات الذى كلفنا بتنفيذ هذه الوحدات عليها لسكان المشروعات الجارى تطويرها بالقاهرة الكبرى.





وأضاف عمران، أن الجهاز سينفذ كافة المرافق الأساسية اللازمة للوحدات، شاملة الطرق وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز وخطوط الهاتف وتنسيق الموقع والمبانى الخدمية اللازمة للمشروع.