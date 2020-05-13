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اقتصاد

مدينة العبور: 90% نسبة تنفيذ مول تجارى على مساحة ١١٥٠٠ متر بالحى الترفيهى

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه جارٍ تنفيذ مول تجاري بالحي الترفيهي بالمدينة على مساحة إجمالية حوالى ١١٥٠٠م٢ تقريبًا، وذلك لتوفير الخدمات اللازمة لسكان المدينة والمترددين عليها. 

وذكر رئيس الجهاز، في بيان، الأربعاء، أن نسبة إنجاز المشروع تصل إلى  90% وهو الآن في مرحلة التشطيبات النهائية، ويتكون المشروع من مبنى المول (هايبر ماركت) وساحة لانتظار السيارات ومنطقة كافتيريا، مشيرا إلى أن المشروع يأتي فى إطار التعاون المثمر بين جهاز تنمية مدينة العبور  وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.  

وقال المهندس أحمد عمران، إن المشروع سيقدم العديد من الخدمات منها الاستهلاكية والسلع المعمرة التي  تقل أسعارها عن مثيلاتها بالسوق المحلي مما يسهم في توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية. 

وعلى صعيد أخر، صرح المهندس، شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه جارٍ استكمال أعمال الطرق بمنطقتي غرب سوميد بالمجاورتين (11 ، 12)، والسياحية الرابعة بنطاق شارع يوسف عز الدين، مؤكدًا أنه يتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن أعمال الطرق بالمنطقتين تشمل تنفيذ طبقة الأسفلت الرابطة ورفع كفاءة الإنترلوك والأرصفة على جانبي ووسط الطريق، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على تنفيذ خطة التنمية والانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في التوقيتات المحددة.
مدينة العبور: 90% نسبة تنفيذ مول تجارى على مساحة ١١٥٠٠ متر بالحى الترفيهى
مدينة العبور: 90% نسبة تنفيذ مول تجارى على مساحة ١١٥٠٠ متر بالحى الترفيهى
مدينة العبور: 90% نسبة تنفيذ مول تجارى على مساحة ١١٥٠٠ متر بالحى الترفيهى
مدينة العبور: 90% نسبة تنفيذ مول تجارى على مساحة ١١٥٠٠ متر بالحى الترفيهى
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