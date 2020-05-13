مدينة العبور: 90% نسبة تنفيذ مول تجارى على مساحة ١١٥٠٠ متر بالحى الترفيهى

جهاز تنمية مدينة العبور ، بأنه جارٍ تنفيذ مول تجاري بالحي الترفيهي بالمدينة على مساحة إجمالية حوالى ١١٥٠٠م٢ تقريبًا، وذلك لتوفير الخدمات اللازمة لسكان المدينة والمترددين عليها. صرح المهندس أحمد عمران، رئيس، بأنه جارٍ تنفيذ مول تجاري بالحي الترفيهي بالمدينة على مساحة إجمالية حوالى ١١٥٠٠م٢ تقريبًا، وذلك لتوفير الخدمات اللازمة لسكان المدينة والمترددين عليها.





مشروعات الخدمة الوطنية . وذكر رئيس الجهاز، في بيان، الأربعاء، أن نسبة إنجاز المشروع تصل إلى 90% وهو الآن في مرحلة التشطيبات النهائية، ويتكون المشروع من مبنى المول (هايبر ماركت) وساحة لانتظار السيارات ومنطقة كافتيريا، مشيرا إلى أن المشروع يأتي فى إطار التعاون المثمر بين جهاز تنمية مدينة العبور وجهاز





وقال المهندس أحمد عمران، إن المشروع سيقدم العديد من الخدمات منها الاستهلاكية والسلع المعمرة التي تقل أسعارها عن مثيلاتها بالسوق المحلي مما يسهم في توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية.





وعلى صعيد أخر، صرح المهندس، شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه جارٍ استكمال أعمال الطرق بمنطقتي غرب سوميد بالمجاورتين (11 ، 12)، والسياحية الرابعة بنطاق شارع يوسف عز الدين، مؤكدًا أنه يتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.



