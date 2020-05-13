استقرار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء ولمدة يومين على التوالي، بعد انخفاضه يوم الأحد الماضي بمقدار جنيه واحد.





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحالات الصاغة اليوم نحو 744 جنيها، وكذلك سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة وقيمة في محالات الصاغة بنحو 850 جنيها للجرام.





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وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 26.444 ألف جنيه و الجنيه الذهب بـ 5962 جنيه و كيلو الذهب بـ850.3 ألف جنيه.





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.



