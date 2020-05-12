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اقتصاد

أسعار الذهب الثلاثاء 12-5-2020

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:11 ص
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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علياء فوزى
استقرت  اسعار الذهب  فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 12-5-2020، وفقا لموقع جولد بريس .

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو  744 جنيه .

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار  24  الأعلي فئة نحو 850 جنيه . 

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو  638 جنيه.

وثبت سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة عند 496 جنيه .

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وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5952 جنيه و أوقية الذهب بـ 26.44 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 850 ألف جنيه.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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