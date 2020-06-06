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اقتصاد

27 ألف شقة.. جهاز مدينة العبور ينتهي من تنفيذ جميع وحدات الإسكان الاجتماعي

السبت 06/يونيو/2020 - 02:01 ص
شقق إسكان اجتماعى
شقق إسكان اجتماعى
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آمنة عبدالعظيم

قال المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العبور ، إن الجهاز انتهى من تنفيذ كافة الوحدات السكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بالمدينة.

وأوضح عمران فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن عدد الوحدات السكنية التى نفذها الجهاز ضمن هذا المشروع يصل إلى نحو 27 ألفا، كلها بمساحة 90 متر مربع ونموذج 3 غرف وصالة.

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وتابع رئيس الجهاز، أن كافة الوحدات انتهت وتسلمها الجهاز، باستثناء 12 عمارة فقط متبقيين سيتم استلامهم خلال الشهر الجارى، ويبدأ اجراءات تسليمهم للحاجزين بداية العام المالى الجديد 2020 - 2021.

وأشار، إلى أن العام المالى الجديد لا يتضمن تنفيذ وحدات جديدة ضمن المشروع بالمدينة، مؤكدا أن الجهاز انتهى من أغلب المشروعات السكنية الجاري تنفيذها داخل المدينة، وفى مرحلة تنسيق الموقع والتسليم للحاجزين، سواء وحدات جنة أو وحدات الإسكان الاجتماعى.

يذكر أن الجهاز يقوم حاليا بتنفيذ 134 عمارة سكنية بمنطقة السلام، بمحافظة القاهرة، وذلك لصالح صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء وبتمويل منه، وعلى قطعة أرض مملوكة للإنتاج الحربي، لتسكين المواطنين المتضررين من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بالعاصمة.

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