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ثقافة

عبر «فيس بوك».. السينما المستقلة يعرض غدًا فيلم طبيب السعادة «أونلاين»

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:52 م
صدى البلد
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انتهى المخرج  شريف جابر سالم من تصوير و مونتاچ أحدث أعماله وهو الفيلم التسجيلي القصير الذي يجمع بين الإبداع العلمي والفني (طبيب السعادة) عن الطبيب المعالج السفير هادي التونسي.

يستعرض الفيلم نظرة جديدة للعلاج النفسي يبرزها لنا المخرج المبدع شريف سالم في إطار علمي، مع عرض السيرة الذاتية للدكتور السفير هادي التونسي الحاصل علي الملكية الفكرية للعلاج الفوري المبتكر لتطوير الشخصية، والمنشور عالميا من خلال مجلة بريطانية متخصصة، و مؤتمرات علمية، و مهرجانات فيلم دولية.

تناول الفيلم ـ بجانب التعريف بدكتور هادي و اسلوبه المبتكر في العلاج ـ  جلسة علاج عملية  على ارض الواقع لاحدى الحالات التي ظهرت عليها نتيجة الجلسة بالفعل فور انتهاء الجلسة .

و يشرح الدكتور  آلية و خطوات العلاج التي تتم خلال ثلاث ساعات فقط تنتهي معها مشاكل الحالة النفسية و السلوكيةو آثارها الجسمانية المرضية عن طريق نقل الأفكار الإيجابية المتفق و عليها و زرعها محل الافكار السلبية الكامنة في العقل الباطن، بحيث يصل طالب العلاج ،حتي لو لم يعان من أعراض ، الي أعلي درجات النضج و السلام النفسي و السعادة و الكفاءة المهنية.

الفيلم انتاج شركة ارت ميديا للانتاج الفني، و سيتم عرض الفيلم قريبا من خلال  المهرجانات المحلية و الدولية.
 يعرض نادي "السينما المستقلة "عبر صفحته الرسمية علي الفيسبوك السبت ٢٧ يونيو في تمام ٨،٤٥ مساء فيلم " طبيب السعادة" و عقب العرض يدير الناقد السينمائي محمد سيد ندوة الفيلم في تمام التاسعة مساء بحضور المخرج، كما يعرض برنامج عرض أول في القناة الفضائية المصرية لقاء مع مخرج الفيلم الثالثة عصر الثلاثاء الموافق ١٤ يوليه ٢٠٢٠.
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