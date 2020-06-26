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أخبار العالم

أعلى حصيلة يومية.. الجزائر تسجل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:25 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الجمعة، تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الفيروس.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، يرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى 12685.


في المقابل، شهد عدد الوفيات اليومية بالفيروس تراجعا طفيفا بعد تسجيل 7 حالات جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 885.

وتماثل 146 مريضا للشفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 9066، فيما يخضع 48 مريضا للعلاج في وحدات العناية المركزة.

وتبرع الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، بأجهزة تنفس صناعي لإحدى مستشفيات الجزائر للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية"، أن زين الدين زيدان قام بشراء جهازين للتنفس الصناعي، وتبرع بهما لمستشفى نذير محمد بالجزائر.
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