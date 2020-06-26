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أخبار العالم

نائب ترامب: زيادة إصابات كورونا في 16 ولاية أمريكية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:10 م
مايك بنس نائب الرئيس
مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن 16 ولاية أمريكية تشهد زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح بنس أن الحكومة الأمريكية تركز اهتمامها على الإصابات المتزايدة في جنوب البلاد، مؤكدا أن الإصابات الجديدة بكورونا تتمركز في مناطق معينة، بينما تشهد ولايات أخرى نوعا من الاستقرار.


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وطالب نائب الرئيس الأمريكي المواطنين بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، للحد من تفشي الوباء.


وفي أول إيجاز صحفي منذ نحو شهرين، اعترف بنس بوفاة أكثر من 125 ألف أمريكي بفيروس كورونا وإصابة نحو 2.5 مليون بالعدوى.
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