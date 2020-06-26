نائب ترامب: زيادة إصابات كورونا في 16 ولاية أمريكية

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن 16 ولاية أمريكية تشهد زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأوضح بنس أن الحكومة الأمريكية تركز اهتمامها على الإصابات المتزايدة في جنوب البلاد، مؤكدا أن الإصابات الجديدة بكورونا تتمركز في مناطق معينة، بينما تشهد ولايات أخرى نوعا من الاستقرار.









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وطالب نائب الرئيس الأمريكي المواطنين بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، للحد من تفشي الوباء.







