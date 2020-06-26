الإجمالي 81 وفاة.. إثيوبيا تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 5175 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 81 شخصا.





وبحسب وزارة الصحة، فإن 139 شخصا من المصابين الجدد يحملون الجنسية الإثيوبية، بينما هناك مصابان من الأجانب.





ولفتت إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع على 113 حالة من الحالات المؤكدة من أديس أبابا، و 15 من أوروميا ، و 6 من هراري ، و 3 من جامبيلا ، وحالتان من ولاية المنطقة الصومالية.





وأوضحت أنه من بين الحالات التي تم رصدها حديثا، 81 من الذكور و 60 من الإناث تتراوح أعمارهن بين شهرين إلى 87 عامًا.





وأشارت الوزارة إلى أن هناك حاليا 3548 حالة نشطة منها 30 فى حالة خطيرة.